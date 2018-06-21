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PASHA Bank, 2’inci 3 yıllık strateji dönemine hızlı başladı

21.06.2018 - 11:43
PASHA Bank, 2’inci 3 yıllık strateji dönemine hızlı başladı

PASHA Bank, istanbul’un merkezi noktasında Genel Müdürlük binası satın aldı. Türkiye’nin önde gelen yatırım bankalarından PASHA Bank, Genel Müdürlük binası olarak kullanmak üzere, Büyükdere Caddesi üzerinde 6 katlı bina satın aldı. KAP’a konuyla ilgili açıklama yapan banka, yeni merkezine 2019 yılı içinde taşınmayı planlıyor.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın dahil olduğu bölgede ‘akla gelen ilk banka’ olma hedefiyle hizmet veren PASHA Bank, Türkiye’de faaliyetlerini çeşitlendirerek büyümesini sürdürüyor. İlk 3 yıllık strateji dönemini sektörün üzerinde büyüme oranlarıyla tamamlayan banka, 2018-2020 yıllarını kapsayan 2’inci 3 yıllık strateji dönemine hızlı başladı.

Son olarak geçtiğimiz ay, PASHA Holding LLC’nin doğrudan yatırımı ile  sermayesini 500 milyon TL’ye çıkaran banka, İstanbul’un en merkezi yerlerinden Büyükdere Caddesi üzerinde, Genel Müdürlük binası olarak kullanılmak üzere 22 bin metrekarelik bir bina satın aldı. PASHA Bank, yeni Genel Müdürlük binasına, 2019 yılı içinde taşınmayı planlıyor.

PASHA BANK, AZERBAYCAN’DA İKİNCİ EUROBOND İHRACINI GERÇEKLEŞTİREREK 50 MİLYON DOLAR’LIK KAYNAK SAĞLADI

PASHA Bank, geçtiğimiz yıl bir ilke imza atarak, Azerbaycan’da yabancı bir kurum olarak ilk kez Eurobond ihraç etmişti. PASHA Bank, ikinciEurobond ihracını da geçtiğimiz hafta başarıyla gerçekleştirdi. 3 yıl 3 ay vadeli, 25 milyon Dolar’lık ihraç, yatırımcıların ilgisiyle karşılandı. PASHA Bank, bu ihraç ile Azerbaycan Sermaye Piyasalarından toplamda 50 milyon Dolar’lık uzun vadeli kaynak sağlamış oldu

PASHA Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan; “Yakın dönemde PASHA Holding LLC’nin doğrudan yatırımı ilesermayemizi 500 milyon TL’ye çıkarmıştık. Tüm bu adımlar, ana sermayedarlarımız PASHA Bank OJSC ve PASHA Holding LLC’nin ve Azeri yatırımcıların ülkemize ve ekonomimize duyduğu güvenin açık göstergesidir.” diye konuştu.


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