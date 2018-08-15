"Panik yaşanmadı, bankalarımız hazırlıklı"

Akbank Genel Müdürü Binbaşgil, "Piyasalardaki hareketliliğin önlenmesi konusunda bir seri önemli aksiyonlar alındı, bunların sonuçlarını görmeye başladık" dedi.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil'in açıklamalarında öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Bankacılık sektörü sağlam ve likit; şokları karşılayabilecek yükseklikte bir syr'ye (sermaye yeterlilik rasyosu) sahip

*Sektörün syr'si haziran itibarıyla yüzde 16.3 ile yasal limitlerin çok üzerinde; syr'nin BDDK'nın yeni düzenlemeleri ile bugünlerde de benzer seviyelerde olduğunu düşünebiliriz

*Bankalarımızın yurtdışı muhabirlerde yaklaşık 24 milyar; TCMB'de rom kapsamında 28 milyar dolar, yabancı para zorunlu karşılık olarak 41 milyar doları var

*İhtiyaç duyulması halinde yabancı para zorunlu karşılıklara indirim gelebilir

*Bankacılık sisteminde mevduatta önemli bir çıkış olmadı, panik yaşanmadı; bankalarımız da hazırlıklı ve likitti

*Bankamızda dün müşterilerimizin döviz satışları alışların 3 katı oldu

*Elimizdeki verilerden hareketle, piyasada dünkü döviz satışlarının 1.5 milyar dolar civarında olduğunu tahmin ediyoruz; bunun etkilerini kurdaki iyileşmeden de hissedebiliriz