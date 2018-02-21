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'Panda piyasası' için 3 bankaya yetki

21.02.2018 - 17:14

Hazine Müsteşarlığınca, Çin'in "Panda piyasası"nda tahvil ihracı olanaklarını araştırmak için Bank of China, HSBC ve ICBC'ye yetki verildi.

Hazine Müsteşarlığı tarafından, Çin’in "Panda piyasası"nda tahvil ihracı olanaklarını araştırmak için Bank of China, HSBC ve ICBC'ye yetki verildi.

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Hazine Müsteşarlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Çin'in "Panda piyasası"nda tahvil ihracı olanaklarını araştırmak için Bank of China, HSBC ve ICBC'nin yetkilendirildiği belirtildi.

Açıklamada, gerekli prosedürlerin tamamlanması ve piyasa koşullarının uygunluğu çerçevesinde ihracın bu yıl içinde gerçekleştirilmesinin planlandığı kaydedildi. 


Etiketler

  • Hazine Müsteşarlığı
  • Panda piyasası
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