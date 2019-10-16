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Paladyum fiyatında yeni rekor

16.10.2019 - 15:04
Paladyum fiyatında yeni rekor | Ekonomi Haberleri

Paladyumun ons fiyatı, önceki günü 1.751 dolardan kapatırken; ağustos ayından beri yüzde 23, yılın başından beri yüzde 38 arttı.

Emtia piyasasında paladyumun ons fiyatı, dizel skandalından sonra getirilen katı emisyon standartlarının etkisiyle ağustostan bu yana yüzde 23 artışla 1.751 doları geçerek dikkatleri üzerine çekti.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, ticaret savaşı endişeleriyle emtia piyasasında birçok ürün ve değerli metalin değer kaybettiği dönemde paladyumun ons fiyatının ayrışması ve “katı emisyon standartları” ile artması dikkat çekiyor. Emtia piyasasında, paladyumun ons fiyatı ağustos ayından beri yüzde 23, yılın başından beri yüzde 38 arttı.

Araçlarda (özellikle benzin motorlu taşıtlarda) bulunan katalitik konvertör yapımında kullanılan paladyum, hibrit araçlarda da tercih ediliyor.

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Dizel emisyon skandalından sonra Çin, ABD ve Avrupa’da daha katı emisyon standartlarının getirilmesi nedeniyle araçlara daha fazla katalitik konvertör takılacağını hesaplayan risk iştahı yüksek yatırımcılar son dönemde paladyuma yatırım yapıyor.

Analistlere göre, paladyumdaki talep, uzun zamandan beri arzın üzerinde kalıyor. Analistler, yeni emisyon standartlarından dolayı talep artışının yalnızca arzdaki düşük büyüme ile dengelendiğini belirterek, bu durumun orta vadede paladyum fiyatını desteklediğine işaret ediyor.

Bununla birlikte temel faktörlerin paladyum ons fiyatında yaşanan son fiyat rallisini tam olarak açıklamadığını vurgulayan analistler, otomobil endüstrisinde yaşanan sıkıntıları ve otomobil satışlarının düşmesini hatırlatarak, fiyatın yükselmesinde daha başka sebepler olduğunu da belirtiyor.

Mart ayında paladyumun ons fiyatının, 10 gün içinde 1.600 dolar seviyelerinden 1.350 dolar dolar seviyelerine düştüğünü hatırlatan analistler, fiyatlarda yükselme ne kadar uzun sürerse, sert gerileme tehlikesinin de o kadar yüksek olacağı konusunda uyarıda bulunuyor.

ABD Emtia Vadeli İşlem Kontratları Ticaret Komisyonu (CFTC) verilerine göre, yüksek riskli yatırım fonları (hedge funds) Şubat 2018'den bu yana paladyum fiyatlarıyla yakından ilgileniyorlar.

2002'den bu yana ilk defa geçen yılın sonunda altının tahtını sallayan paladyumun ons fiyatı, 5 Aralık 2018'te günü 1.238,64 dolarla kapatarak, 16 yılın ardından ilk defa altının ons fiyatının üzerine çıkmıştı.

Paladyumun ons fiyatı 31 Aralık 2018’te yılı 1.271,50 dolardan tamamlarken, dün günü 1.751,35 dolardan tamamlamıştı. Paladyumun ons fiyatı 1 Ağustos 2019'de ise 1.431 dolarda bulunuyordu.


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