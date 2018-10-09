Pakistan'dan IMF kararı

Pakistan hükümeti, IMF ile mali destek görüşmelerine başlayacak.

Pakistan'da yeni iktidara gelen hükümet, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile acil mali destek görüşmelerine başlayacağını açıkladı. Maliye Bakanı Asad Umar dün GEO TV kanalına yaptığı açıklamada, "Bugün IMF ile görüşmelere başlama kararı alındı" dedi. İki ay önce iktidara gelen Başbakan İmran Han, ülkenin beş yılda alacağı ikinci yardım olacak olan IMF programından önce başka seçenekler arıyordu.

IMF'nin Pakistan'a getireceği zorlu koşulların, İmran Han'ın İslami bir refah devleti kurma vizyonunu zora sokması kuvvetle muhtemel.

Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Han'ın maliye bakanından, Endonezya'nın Bali kentinde yapılacak IMF-Dünya Bankası konferansında, IMF yetkilileriyle bir destek paketi konusunu görüşmesini istediği bildirildi.

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Bakanlık istenecek mali yardımın miktarını belirtmedi ancak Umar daha önce, hükümetin dış borçlarını ödeyebilmek için yıl sonuna kadar en az 8 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Pakistan'ın Eylül ayında 8.4 milyar dolara düşen döviz rezervleri, bu borçları kapatmaya ancak yetiyor.

Pakistan borsaları Han'ın IMF dışında başka seçenekler aradığını söylemesi üzerine dün yüzde 3.4 düştü. Han'ın IMF'ye başvurma kararı ise bu gelişmenin üzerine açıklandı.

IMF ile görüşme kararını memnunlukla karşılayan işlemciler, bunun hükümetin kurulmasından bu yana geçen iki aydır süren belirsizliğe son vererek piyasalara istikrar getireceği görüşündeler.