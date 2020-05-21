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Pakdemirli: Sulama projesi yarın hayata geçiyor

21.05.2020 - 11:29 | Son Güncelleme :
Pakdemirli: Sulama projesi yarın hayata geçiyor | Ekonomi Haberleri

Bakan Pakdemirli, yaklaşık 70 milyon liralık yatırım bedeline sahip TİGEM-Ceylanpınar Sulama Projesi'nin yarın hayata geçirileceğini belirterek "Hedefimiz 2023'e kadar 150 bin dekar araziyi daha suyla buluşturmak ve işletme arazisinde 820 bin dekar arazinin sulanmasını sağlamak." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 60 bin dekar alanı suyla buluşturacak yatırımın tamamlandığını ve yarın açılışının yapılacağını bildirdi.

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce yürütülen projenin yaklaşık 70 milyon lira yatırım bedeline sahip olduğunu kaydeden Pakdemirli, söz konusu projeyle kuru tarım yapılan alanda üretim düşüklüğü riskinin ortadan kalkacağını belirtti.

SU DAHA TASARRUFLU KULLANILACAK

Pakdemirli, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği için daha yüksek verime ulaşmada modern sulama yöntemlerinin kullanılacağının altını çizerek "Üretim artışı için vazgeçilmez olan suyu, modern sulama sistemleriyle daha tasarruflu kullanıyoruz. Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde toprakları en ileri teknolojilerle donatılmış modern sistemlerle suluyoruz. Sadece tek tuşa basarak binlerce dönüm araziyi suya kavuşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anılan projede olduğu gibi modern basınçlı sulama sistemleriyle suyu daha tasarruflu kullandıklarını ifade eden Pakdemirli, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını vurguladı.

Bakan Pakdemirli, suyun tasarruflu kullanılması gerektiğine dikkati çekerek her damla suyun toprağa hayat ve bereket olacağını ifade etti.

ÜLKE EKONOMİSİNE 4 KAT DAHA FAZLA KATKI

Toplam 60 bin dekar zirai araziye can suyu olacak TİGEM Ceylanpınar Sulama Projesi'yle 2 yılda bir ürün yerine yılda iki ürün alınacağını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu arazilerde nadas sistemi kalkacak, ikinci ürün ekilişleriyle bitki çeşitliliği artacak, verim ve kalitede artış gerçekleşecek. Hububat verimi 250 kilogram-dekardan, 500 kilogram-dekara çıkacak ve kalite yükselecek. Her yıl 25 milyon lira ilave gelir sağlanacak. İkinci ürün ekilişleriyle bu gelir 70 milyon lira düzeylerine çıkacak. Böylece ülke ekonomisine 4 kat daha fazla katkı yapılacak. Ayrıca daha fazla istihdam sağlanacak. Kanal sulaması nedeniyle enerji tüketimi azalacak. Üretim maliyeti düşecek. Yer altı su kullanım oranı azalacak."

Pakdemirli, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 2008'de 108 bin dekar arazinin sulandığını, 2019 itibarıyla sulanan alan büyüklüğünü 613 bin dekara yükselttiklerine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Açılışını yaptığımız projeyle, bu alan 2020 itibarıyla 673 bin dekara çıktı. Hedefimiz 2023'e kadar 150 bin dekar araziyi daha suyla buluşturmak ve işletme arazisinde 820 bin dekar arazinin sulanmasını sağlamak. 2002'den 2019 yılına kadar Ceylanpınar Tarım İşletmesine sulama, hayvancılık, mekanizasyon ve tarımsal tesis anlamında 721 milyon lira yatırım yapıldı. Bu yıl yapılacak 80 milyon liralık yatırımla son 18 yılda yapılan yatırım 800 milyon lirayı aştı."


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