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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

17.07.2020 - 11:45
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı | Ekonomi Haberleri

Özel sektörün mayıs ayı itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 7,6 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 162,3 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2020 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı. Buna göre, mayısta 2019 yıl sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 17,3 milyar dolar azalarak 162,3 milyar dolara indi. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 1,4 milyar dolar gerileyerek 7,6 milyar dolar oldu.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, mayısta 2019 sonuna göre uzun vadeli kredi borcuna ilişkin bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,2 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1 milyar dolarlık düşüşle 20,2 milyar dolara gerilediği görüldü.

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Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,1 milyar dolar azaldı, tahvil stoku ise 1,1 milyar dolar gerileyerek 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 10,4 milyar dolar azalırken, tahvil stoku ise 636 milyon dolar düşüşle 7 milyar dolara geriledi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin, mayısta 2019 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 733 milyon dolar azalışla 4,9 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 346 milyon dolar düşüşle 1,4 milyar ABD dolar oldu.

BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 40,1 MİLYAR DOLAR

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, mayısta geçen yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcuna ilişkin tahvil hariç özel alacaklılara olan borç 13,9 milyar dolar azalarak 112,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna ilişkin tahvil hariç özel alacaklılara olan borç miktarı 1,4 milyar dolar azalarak 7,3 milyar dolara geriledi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 162,3 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 63,6'sını dolar, yüzde 32,7'sini avro, yüzde 3'ünü Türk lirası ve yüzde 0,7'sini ise diğer döviz cinsleri oluşturdu. Toplam 7,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 38'inin dolar, yüzde 36,3'ünün avro, yüzde 24,2'sinin Türk lirası ve yüzde 1,5'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 44,4'ünü finansal kuruluşlar, yüzde 55,6'sını ise finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Aynı dönemde kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78,7'sini finansal kuruluşların, yüzde 21,3'ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mayıs sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 40,1 milyar dolar olduğu gözlendi.


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