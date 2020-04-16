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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

16.04.2020 - 11:34 | Son Güncelleme :
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı | Ekonomi Haberleri

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu şubatta 7,7 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 177,9 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2020 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı. Buna göre, şubatta özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2019 yıl sonuna göre 2,9 milyar dolar azalarak 177,9 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) da 1,4 milyar dolar azalarak 7,7 milyar dolara indi.

Bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları aynı dönemde 987 milyon dolar azaldı. Bu dönemde, bankaların tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 181 milyon dolar artışla 21,4 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 444 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 43 milyon dolarlık düşüşle 3,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,2 milyar dolar azaldı, tahvil stoku ise 9 milyon dolar düşüşle 7,5 milyar dolara geriledi.

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Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları şubatta geçen yıl sonuna kıyasla 997 milyon dolar azalışla 4,7 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 105 milyon dolar azalışla 1,6 milyar dolara indi.

BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 44,5 MİLYAR DOLAR

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borç şubatta 2019 yıl sonuna göre 2,6 milyar dolar azalarak 122,7 milyar dolara indi. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu açısından tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 1,5 milyar dolar azalarak 7,3 milyar dolara geriledi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 177,9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 61,9'u dolar, yüzde 33,2'si Euro, yüzde 3,2'si Türk lirası ve yüzde 1,7'si ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli 7,7 milyar dolar tutarındaki kredi borcunun ise yüzde 42,2'si dolar, yüzde 33,1'i Euro, yüzde 24,1'i Türk lirası ve yüzde 0,6'sı diğer döviz cinslerinden oluştu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 42,7'sini finansal kuruluşların, yüzde 57,3'ünü finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 75,9'u finansal kuruluşlar, yüzde 24,1'i ise finansal olmayan kuruluşlar tarafından gerçekleştirildi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu şubat sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplamı 44,5 milyar dolar tutarında oldu.


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