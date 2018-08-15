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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu açıklandı

15.08.2018 - 11:31
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu açıklandı

Özel sektörün haziran sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 19,1 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu ise 221,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haziran dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı. Buna göre, haziranda 2017 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 36 milyon dolar azalarak 221,7 milyar dolara gerilerken, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 486 milyon dolar yükselerek 19,1 milyar dolara ulaştı.

Verilerin borçluya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,2 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 194 milyon dolar artışla 30,7 milyar dolara ulaştığı görüldü.

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Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 355 milyon dolar azalırken, tahvil stoku da 841 milyon dolar gerileyerek 3,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,5 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun da 528 milyon dolar artışla 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2017 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 282 milyon dolar artışla 12,9 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 425 milyon dolar artışla 3,6 milyar dolara yükseldi.

BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 69,6 MİLYAR DOLAR

Verilerin alacaklıya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, haziran sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 851 milyon dolar artarak 153,7 milyar dolara çıktı. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 663 milyar dolar artarak 18,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 221,7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,7'sinin dolar, yüzde 34,4’ünün avro, yüzde 4,3’ünün Türk lirası ve yüzde 1,6’sının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 19,1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 44,4’ünün dolar, yüzde 34’ünün avro ve yüzde 21,5’inin Türk lirası ve yüzde 0,1’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, haziran sonu itibarıyla, 221,7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 50,1’ini finansal kuruluşların, yüzde 49,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 19,1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 79’unu finansal kuruluşlar, yüzde 21’ini ise finansal olmayan kuruluşlar tarafından gerçekleştirildi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 69,6 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.


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