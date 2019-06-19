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Özel sektörün uzun vadeli dış borçları geriledi

19.06.2019 - 10:28
Özel sektörün uzun vadeli dış borçları geriledi | Ekonomi Haberleri

Özel sektörün kısa vadeli dış borç stoku, nisan sonu itibarıyla, 2018 yıl sonuna göre 3.6 milyar dolar azalarak 11.8 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu da 3.3 milyar dolar azalarak 206.9 milyar dolara geriledi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 59.3 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası verilerine göre bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku 1.9 milyar dolar artarak 30.5 milyar dolara yükselirken, bankacılık dışı finansal kuruluşların kısa vadeli dış borç stoku 1.3 milyar dolar azalarak 4.4 milyar dolar oldu. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 938 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 966 milyon dolar artarak 7.4 milyar dolar oldu.

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Kısa vadeli kredi borçlar kapsamında, 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2.3 milyar dolar azalışla 7.1 milyar dolara; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 332 milyon dolar azalışla 3.0 milyar dolar geriledi.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Nisan sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 5.7 milyar dolar azalarak 140.5 milyar dolara geriledi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 3.9 milyar dolar azalarak 11 milyar dolara geriledi.

Sektör dağılımı incelendiğinde, şubat sonu itibarıyla, 209.5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 48.7'sini finansal kuruluşların, yüzde 51.3'ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 13.1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 72.9'unu finansal kuruluşların, yüzde 27.1'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 206.9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60.8’inin dolar, yüzde 33.9'unun euro, yüzde 3.9'unun lira ve yüzde 1.4'ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 11.8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 46.1'inin dolar, yüzde 34.5'inin euro ve yüzde 19.1'inin lira ve yüzde 0.3'ünün diğer döviz cinslerinden oluştu görüldü.


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