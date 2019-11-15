Özel sektörün kısa vadeli dış kredi borcu azaldı | Ekonomi Haberleri

Özel sektörün ticari krediler hariç kısa vadeli dış kredi borcu eylül ayında 3.5 milyar dolar azalarak 11.9 milyar dolar oldu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı ticari krediler hariç kısa vadeli kredi borcu eylül ayında 3.5 milyar dolar azalarak 11.9 milyar dolar olurken, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri ise toplam 54.2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu Eylül'de 14.2 milyar dolar azalarak 195.3 milyar dolar oldu.

TCMB verilerine göre; özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunun bir yıla kadar olan vade dağılımına bakıldığında 2019'un kalanında en yüksek tutarlı ödeme yaklaşık 8.8 milyar dolar ile Ekim ayında görünüyor.

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Uzun vadeli borcun detaylarında bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 8.6 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 242 milyon dolar artışla 28.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2.9 milyar dolar azalmış, tahvil stoku ise 548 milyon dolar azalarak 3.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1.7 milyar dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 458 milyon dolar artarak 6.9 milyar dolar olduğu görüldü.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.9 milyar dolar azalışla 7.5 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 566 milyon dolar azalışla 2.7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Eylül sonu itibarıyla, 195.3 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 46.5'ini finansal kuruluşların, yüzde 53.5'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 11.9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 73.8'ini finansal kuruluşların, yüzde 26.2'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

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