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Özel sektörün dış kredi borcu açıklandı

16.10.2019 - 11:59
Özel sektörün dış kredi borcu açıklandı | Ekonomi Haberleri

Özel sektörün yurt dışından sağladığı, uzun ve kısa vadeli toplam kredi borcu ağustos sonu itibarıyla 208.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, özel sektörün uzun vadeli kredi borcu geçen yıl sonuna göre 12.8 milyar dolar azalarak 196.6 milyar dolara, ticari krediler dışındaki kısa vadeli kredi borcu da 3.6 milyar dolar azalarak 11.8 milyar dolara geriledi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 54.3 milyar dolar olarak hesaplandı.

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Uzun vadeli kredi borcu kapsamında, borçluya göre dağılıma bakıldığında, aynı dönemde;

- Bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 7.5 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları 242 milyon dolar artışla 28.7 milyar dolara yükseldi.

- Bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 2.7 milyar dolara, tahvil stoku da 547 milyon dolar azalarak 3.7 milyara geriledi.

Bu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.9 milyar dolar azalırken, tahvil stoku 464 milyon dolar artarak 6.9 milyar dolara yükseldi.

Kısa vadeli kredi borcu kapsamında da, borçluya göre dağılıma bakıldığında, aynı dönemde;

- Bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2.1 milyar dolar azalışla 7.3 milyar dolara,

- Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 519 milyon dolar azalışla 2.8 milyar dolara geriledi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 196.6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60.7’si dolar, yüzde 33.8i euro, yüzde 3.9u lira ve yüzde 1.6sı da diğer döviz cinslerinden, 11.8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun yüzde 51’i dolar, yüzde 29.1i euro, yüzde 19.5i lira ve yüzde 0.4ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

Ağustos sonu itibarıyla, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 46.8i finansal kuruluşların, yüzde 53.2si de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde, kısa vadeli kredi borcunun yüzde 72.3ü finansal kuruluşların, yüzde 27.7si de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.


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