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Özdilek Mudanya’ya 7 milyon dolarlık yatırım yaptı

16.10.2018 - 17:31
Özdilek Mudanya’ya 7 milyon dolarlık yatırım yaptı

Özdilek Holding, Bursa’ya yeni bir yatırım yaparak, Özdilek Mudanya Hipermarket’i açtı. Açılışa ilişkin açıklamada bulunan Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, hipermarketin 7 milyon dolarlık bir yatırım bütçesiyle inşa edildiğini ve 105 kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.

Türkiye’nin 13 şehrinde 8.000 kişiye istihdam sağlayan Özdilek Holding, 7. hipermarketini Mudanya’da açtı. Mudanya’ya 7 milyon dolarlık yatırım yapan Özdilek Holding, Bursa ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

ÖZDİLEK: “HOLDİNG OLARAK ÜLKE EKONOMİSİNE 50 MİLYON DOLAR DÖVİZ KAZANDIRIYORUZAçılışa ilişkin değerlendirmede bulunan Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek; “Özdilek bir Bursa markası olarak 50 yıldır dünyaya açılmaya devam ediyor. Holding olarak tüm iş kollarıyla ülke ekonomisine 50 milyon dolar döviz kazandırıyor ve sürdürülebilir ekonomi içinde önemli rol üstleniyoruz. Ülke insanına olan inançla hizmet sektöründe çalışmalarımıza bir yenisini ekleyerek 21. noktamızı Mudanya’ya açmış olmaktan onur duyuyoruz. Mudanya hipermarkette yaklaşık 105 kişiye toplamda ise 8.105 kişiyi istihdam sağlayacağız. Hipermarketimiz, Bursa halkına hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.

Açılışa Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek’in yanı sıra Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Ahmet Murat Ünal, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak katılım sağladı.

AKTAŞ: “ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARI SAYESİNDE BURSA’MIZ BUGÜNLERE GELDİ”

Açılışa katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş; “Ülkemizin içinde bulunduğu duruma karşı bu yatırımı çok başarılı bir yatırım olarak görüyorum. Özel sektörümüzün yaptığı bu tür yatırımlarla Bursa bugünkü Bursa haline geldi. Bu konuda Özdilek’in emeği büyük” dedi.

Konuşmasını yapan diğer bir isim Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise şu şekilde konuştu; “Özdilek Ailesi'ni açılıştan ötürü kutluyoruz. Ekonomik sorunlarımızın olduğu böyle bir dönemde birçok kurum ve kuruluşun piyasadan çekilmek istediği bir dönemde,  Özdilek’in bu yatırımı yapıyor olması çok büyük bir gelişme. Tüm sektörün böyle moral ve motivasyona ihtiyacı var. Özdilek dünya markası olma yolunda ilerliyor. Hayırlı ve uğurlu olsun.”

Özdilek Mudanya Hipermarket, ziyaretçilerine alışverişin yanı sıra keyifli zaman da geçirebilecekleri bir ortam sunuyor.

ARADIĞINIZ HER ŞEY ÖZDİLEK MUDANYA HİPERMARKET’TE

Taze gıda, unlu mamul, kişisel bakım, tekstil ve ev tekstili gruplarında, binlerce çeşit kaliteli ürünü ve yemek alanlarıyla hizmet vereceği yeni hipermarketini, Bursa’nın Mudanya ilçesinde açan Özdilek Holding, yeni noktasında müşterilerine en iyi hizmeti en uygun fiyatlarla sunmayı hedefliyor.

Binlerce çeşit kaliteli ürünüyle 4.630 metrekarelik kapalı alanda hizmet vermeye başlayan Özdilek Mudanya Hipermarket’te evinizin ve sizin ihtiyacınız olan her şeyi bulabileceğiniz ürünlerin yanı sıra keyifli vakit geçirebileceğiniz Kafe Safahat, eşsiz lezzetleriyle Safahat Dönercisi ve Game Factory eğlence merkezi de yer alıyor. 


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