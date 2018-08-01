Özdemir: Ziraat Katılım istikrarlı büyümesine devam ediyor

2018 yılı ikinci çeyrek verilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Özdemir, “Türkiye’nin kamu sermayeli ilk katılım bankası olan Ziraat Katılım’ın daha etkin, kaliteli ve çözüm odaklı finansal hizmet sunmak ve ekonomiye olan katkılarını daha da artırılmasını temin amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, “Ziraat Katılım’ın toplam aktifleri 2017 yılı sonuna göre %29 artışla 18.4 milyar TL’yi aşarken, toplanan fonlar yine aynı döneme göre %34 artış ile 13.4 milyar TL oldu. Kullandırılan nakdi fonlar %25 artışla 14.6 milyar TL’ye ulaşırken, Ziraat Katılım’ın tüm sektöre sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 23.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Ziraat Katılım, 2018 yılının 2. çeyreğini 151.3 milyon TL net kâr ile tamamladı.

Türkiye genelinde şube ağını hızla yaygınlaştıran Ziraat Katılım, yurtiçinde 39 ilde 72 şube ile faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.” dedi.

KAMU BANKALARI İLE ORTAK ATM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADIK

Ziraat Katılım müşterilerinin bankacılık hizmetlerine kolay erişimini sağlamak amacıyla “Ücretsiz Ortak ATM” sistemine dâhil olduklarını belirten Özdemir, “Bankamız ile Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Vakıf Katılım Bankaları arasında imzalanan protokol kapsamında “Ücretsiz Ortak ATM Kullanımı” projesi hayata geçirildi. Türkiye genelinde 15.000’e yakın ATM’den “Hesaptan Para Çekme, Hesaba Para Yatırma, Bakiye Sorgulama“ işlemlerinin ücretsiz yapılması hizmeti müşterilerimize sunulmuştur” dedi.

SSTEK İLE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADIK

Genel Müdür Metin Özdemir: “Ziraat Katılım ile SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri A.Ş.’nin savunma sanayiine yönelik ürün ve teknolojinin milli kaynaklarla üretilmesi, geliştirilmesi ve dış bağımlılığın azaltılması amacıyla gerçekleştirdikleri işbirliği protokolü 16 Mayıs 2018 tarihli törende Ankara’da kamuoyuna ilan edilmiştir.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve SSTEK Savunma Teknolojileri A.Ş., ülkemizde faaliyet gösteren ve teknolojiyi geliştirme kabiliyetine sahip küçük ve orta ölçekli yerli firmaların desteklenmesi amacıyla düşünülen Kar-Zarar Ortaklığı, Ortak Yatırımlar veya İştirak modeli ile bağlı ortaklıklar kurma konusunda iş birliği yapmak amacıyla bir araya gelerek protokol imzalamıştır.

İmzalanan protokol ile özellikle yurt dışında üretilen ve yurt içinde üretim imkânları sınırlı olan savunma sanayiine yönelik imalatların yurt içinde milli kaynaklarla sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesi ve dışa bağımlılığı azaltıcı adımlar atarak ülkemiz kaynaklarının yurtiçinde kalması ve söz konusu yetkinliklerin yerli kaynaklar ile edinilmesi amaçlanmaktadır” dedi.

KİRA SERTİFİKASI İHRAÇLARIMIZ 2.9 MİLYAR TL’YE ULAŞTI

Ziraat Katılım olarak, 2018 yılının 2. çeyreğinde dört adet kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade eden Özdemir:

“Ziraat Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilen bu ihraçlarımızdan 650 Milyon TL fonlama temin edilirken, kira sertifikası ihraçlarının tamamına nitelikli yatırımcılardan ihraç tutarının üzerinde yoğun talep gelmiştir.

Türkiye’nin kamu sermayeli ilk katılım bankası olan Ziraat Katılım, faaliyetlerine başladığı 2015 yılından bugüne kadar nitelikli yatırımcılara gerçekleştirdiği kira sertifikası ihracı 2.9 milyar TL’ye ulaşmıştır.” dedi.

KOBİ’LERE 90 MİLYON TL “NEFES KREDİSİ”

Genel Müdür Metin Özdemir: “Ziraat Katılım ile TOBB arasında 31 Mart 2018 tarihinde imzalanan protokolle, KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve uygun koşullarda kullandırılması hedeflenmiştir. Nefes Kredisi ürününün ilk defa katılım bankaları aracılığı ile müşterilere sunulması sürecinde, Ziraat Katılım olarak yerimizi aldık.

KOBİ’lere aylık 0,99 kar oranı, 6 ay geri ödemesiz 18 ay vade imkânı sağlanmış olup, piyasa koşullarının altında bir finansman maliyetiyle finansman kullandırımı gerçekleşmiştir.

Ziraat Katılım olarak, 04 Temmuz 2018 tarihinde tamamlanan Nefes Kredisi projesi kapsamında, 500’ün üzerindeki KOBİ müşterimize yaklaşık 90 milyon TL tutarında finansman desteği sağlanmıştır” dedi.

Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve beraberinde oluşturulan yeni yönetim modeli ile önümüzdeki dönemde yapılacak reformlar ve alınacak tedbirlerle Türkiye 2023 hedeflerine hızlı adımlar ile ilerleyeceğini belirten Özdemir:

“Biz de Ziraat Katılım olarak, katılım bankacılığını geliştirme misyonuyla, “Paylaştıkça daha fazlası”nı üreterek, ülke ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

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