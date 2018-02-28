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Oyuncak devine kayyum atandı

28.02.2018 - 13:11 | Son Güncelleme :

Toys 'R' Us ve Toys "R" Us'ın İngiltere kolu ve elektronik mağazaları zinciri Maplin, iflasın eşiğinde. 6 bine yakın çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Kurtarma toplantıları işe yaramadı ve Toys R Us İngiltere’den yapılan açıklamada uzun süredir devam eden mali sıkıntılar nedeniyle şirketin yönetimine kayyum atamasının yapıldığı bildirildi.

İngiltere'de 3.200 kişi çalıştıran Toys "R" Us'a kayyum atandı. Şirket Cuma günü emeklilik koruma fonuyla bir araya gelerek yatırımcılarla ve alıcılarla görüşme yaptı. Ancak sonrasında yapılan açıklamada anlaşmanın bir yere varamayacağı öngörüldüğü belirtildi.

KAYYUM ATANDI

Toys R Us İngiltere’den yapılan açıklamada uzun süredir devam eden mali sıkıntılar nedeniyle şirketin yönetimine kayyum atamasının yapıldığı belirtildi.

Şirketin yönetimini yürütecek Simon Thomas konuya ilişkin açıklamasında, “Bu süreç şirket çalışanlarının çoğunluğunu etkileyecek. İşletmenin tüm kısımlarını satın alacak bir alıcı bulunması için her türlü gayreti göstereceğiz. Daha yeni, küçük ve interaktif mağazalarımız, 1980 ve 1990’lı yıllarda açılan eski depo görünümlü mağazalarımızdan daha iyi performans sergiliyordu.” ifadelerini kullandı.

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6 BİN ÇALIŞAN İŞİNİ KAYBEDEBİLİR

The Guardian'ın haberine göre Toys R Us'ın İngiltere kolu ve elektronik mağazaları zinciri Maplin'in de mali krizde olduğu belirtilirken, 6 bine yakın çalışanın işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Ayrıca şirketin 15 milyon poundluk vergi borcu yapılandırmada.

Öte yandan Toys "R" Us'ın İngiltere kolu ve elektronik mağazaları zinciri Maplin potansiyel alıcılarla görüşüyor. Sky News'teki iddialara göre Maplin için Edinburgh Woollen Mill'le temas kuruluyor.

200 MAĞAZASINI KAPATMA KARARI ALMIŞTI

Toys "R" Us yakın zamanda iflas açıklamasının ardından 200'den fazla mağazasını kapatma kararı aldı.

Amerika merkezli dünyaca ünlü oyuncak devi Toys "R" Us, geçen eylül ayında iflas başvurusunda bulunmasının ardından tüm mağazalarını açık tutmuş hatta personel alımında dahi bulunmuştu. New York Times'ın haberine göre, ancak işler iyi gitmedi, yılbaşı için de rakamlar beklentiyi karşılamayınca, 200 mağazanın kapatılması kararı alındı.

5 BİN 500 ÇALIŞANI BULUNUYOR

İngiltere'de Maplin'in 200 mağazası ve 2.500 personeli bulunurken, Toys "R" Us 106 mağazasında yaklaşık 3 bin çalışanı istihdam ediyor.

5 MİLYAR DOLAR BORÇLARI VAR

Toys "R" Us yaklaşık 5 milyar dolar civarında bir borç sarmalıyla uğraşırken dikkat çeken bir diğer unsur da iflas sürecindeki bankacı, avukat ve danışman ordusunda ödenen devasa rakamlar.

Şirketin 5 milyar dolar olan bu borçlarının 400 milyon dolarının 2018'de, 1.7 milyar dolarının da 2019 yılında ödenmesi gerekiyordu.

17 YÖNETİCİYE 32 MİLYON DOLAR

Toys "R" Us yaklaşık 5 milyar dolar civarında bir borç sarmalıyla uğraşırken dikkat çeken bir diğer unsur da iflas sürecindeki bankacı, avukat ve danışman ordusunda ödenen devasa rakamlar. İflas mahkemesine açıklamada bulunan şirketin avukatları saatlik çalışma için 1.745 dolar aldıklarını açıklamıştı.

Federal mahkemede davayı takip eden vasiler de 17 üst düzey yöneticiye 32 milyon dolar ödenmesini teklif etmişti.

TÜRKİYE'DE DE MAĞAZALARI VARDI

Toys "R" Us bir dönem Türkiye'de de faaliyet göstermişti. 1996 yılında Türkiye pazarına giren ve 30'un üzerinde mağazaya ulaşan marka 2008 yılında ise kepenklerini kapatmıştı.


Etiketler

  • Toys R Us'
  • elektronik mağazalar
  • borç sarmalı
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