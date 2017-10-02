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Oyak Grubu yeniden bankacılığa mı dönüyor?

02.10.2017 - 15:59 | Son Güncelleme : 02.10.2017 - 16:34

Oyak Genel Müdürü Erdem, Oyak Grubu'nun bankacılık sektörüne dönebileceği mesajını verdi.

Oyak Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Mayıs 2016’da göreve başlamasından bu yana ilk kez verdiği röportajda, şirketler grubunun bankacılık sektörüne dönebileceği mesajını verdi. Bloomberg’in sorularını yazılı olarak cevaplayan Erdem, henüz erken olmakla birlikte bankacılıkta fırsatlara baktıklarını belirterek, "Somut gelişmeler olması halinde başta 300 bini aşkın üyemiz olmak üzere tüm ülkemize gururla duyururuz" ifadelerini kullandı.

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Oyakbank, 2007 yılında 2,7 milyar dolara ING Groep NV’ye satılmış, Oyak Grubu Türkiye’de bankacılık faaliyetinden çıkmıştı.

ÇİMENTODA SATIN ALMA

Erdem, çimento grubunda da satın alma planlarının olduğunu kaydetti. Erdem, "Yurt içinde pazar payımızı artırırken global oyuncu olma hedefimize paralel, yurt dışı satın alma ve yatırım fırsatlarını yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. 2016 faaliyet raporlarına göre Oyak Çimento Grubu, 2016 itibariyle 11,3 milyon ton klinker kapasitesi ile Türkiye toplam klinker üretim kapasitesinin yüzde 14,4’üne sahip. 

"Oyak’a ve ülkemize değer katacak büyük projeler için elimizi taşın altına koymaktan asla çekinmedik, bundan sonra da çekinmeyeceğiz" diyen Erdem, bu nedenle gelirlerinin önemli bir kısmını yatırıma ayırdıklarını, 2017 için hedeflenen yatırım miktarının da önemli bir kısmını gerçekleştirdiklerini söyledi.

YENİ GAYRİMENKUL YATIRIMLARI PLANI

Üyeleri arasında yapılan anketlerde konut ihtiyacının öne çıktığını kaydeden Erdem, bu kapsamda Oyak tarihinin en büyük konut yatırımına hazırlandıklarını belirtti. Erdem, üyelerine bugüne kadar 12 bin konut teslim ettiklerini, yeni hayata geçirilecek projelerle 13 bin konut üretileceğini belirtti. Ayrıca Yalova’da 2 bin konutun yanında Ar-Ge, sanayi ve lojistik merkezleri, ileri teknoloji üssü ve eğitim tesisleri bulunan bir sanayi kompleksine hazırlandıklarını belirtti. 

Ağustos ayında Emlak Konut GYO, 796,5 milyon liraya Oyak’a arsa Ankara, İzmir ve Yolava’da arsa satışı gerçekleştirmişti.

Oyak Grubu’nun toplam hasılatı 2016’da yüzde 9,3 artışla 25,7 milyar liraya çıkarken toplam varlıkları yüzde 25 yükselişle 64,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. 


Etiketler

  • bankacılık sektörü
  • Süleyman Savaş Erdem
  • Oyak Grubu
  • çimento grubu
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