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Otomotivde Türkiye yükselişe geçti

31.10.2020 - 13:01 | Son Güncelleme :
Otomotivde Türkiye yükselişe geçti | Ekonomi Haberleri

Avrupa otomotiv pazarında eylül ayında kaydedilen toparlanmaya karşın, Türkiye otomotiv pazarı hem eylül ayı hem de ocak-eylül 2020 dönemindeki güçlü performansıyla dikkati çekiyor.

Koronavirüs salgınının özellikle ilk dönemlerinde birçok sektör olumsuz etkilenirken, otomotiv, en fazla etkilenen sektörlerin başında geldi. Otomotiv üreticileri, üretimlerini durdurmak zorunda kaldı.

Salgın mart-nisan-mayıs döneminde Avrupa’daki satışlarda büyük kayıplar yaşanmasına neden oldu. Salgının Avrupa’ya kıyasla Türkiye’de daha geç görülmesi, alınan güçlü önlemler ve özellikle ertelenen talepler nedeniyle artan satın alma iştahı gibi nedenler otomotiv satışlarında Türkiye’nin daha güçlü kalmasını sağladı.

AA’nın Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan Avrupa otomobil pazar değerlendirme raporundan derlediği verilere göre, Avrupa Birliği (AB-26) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ile İngiltere’nin dahil olduğu pazar toplamına göre, bu yılın dokuz aylık döneminde tüm Avrupa pazarları daraldı. Avrupa otomotiv pazarı, ocak-eylül 2020 döneminde, 2019’un aynı dönemine göre yüzde 28.7 azalarak, 10 milyon 64 bin 274 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı döneminde 14 milyon 118 bin 286 adet toplam satış gerçekleşmişti.

TEK ARTAN TÜRKİYE

Bu yılın eylül ayı ile geçen yılın aynı ayı kıyaslandığında; Avrupa’da otomotiv pazarı yüzde 2.9 büyüdü ve 1 milyon 527 bin 2 adet oldu. AB, EFTA ülkeleri ve İngiltere’yi kapsayan toplam pazarda ocak-eylül döneminde satışlarını artıran tek ülke Türkiye oldu. Avrupa otomotiv satışları sırlamasında yılın ilk çeyreğinde 7. sırada bulunan Türkiye, söz konusu dönemde yüzde 75.7 artışla bu yılın ilk yarısında yükseldiği 6’ncı basamağı korudu. Bu yılın eylül ayı ile geçen yılın aynı ayı kıyaslandığında ise Türkiye otomotiv pazarı ise yüzde 116.8 büyüdü.


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