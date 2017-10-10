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'Otomotivde tüm zamanların rekoru kırılacak'

10.10.2017 - 13:33

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, "2017'de, hedeflenen 27 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşılarak yılın kapanması hatta hedefin üzerine çıkılmasını bekleyebiliriz. Bu, otomotivde tüm zamanların ihracat rekoru olacaktır" dedi.

Tarihinin en yüksek dış satımını 24,7 milyar dolar ile 2008'de gerçekleştiren sektör, bugüne kadar kırılamayan rekoru, hedefini de aşarak yakalamanın hesaplarını yapıyor.. Sabuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'nın ocak-eylül döneminde 17 milyar 76 milyon 789 bin dolar olan sektör ihracatının, bu yılın aynı döneminde yüzde 22'lik artışla 20 milyar 772 milyon 791 bin dolara ulaştığını belirtti.

Bu senenin, geride kalan 3 çeyreğinin, otomotiv ihracatı açısından oldukça başarılı geçtiğini ifade eden Sabuncu, bunun rakamlara yansıdığını vurguladı.

"HEDEFİN ÜZERİNE ÇIKILMASINI BEKLEYEBİLİRİZ"

Sabuncu, otomotiv endüstrisinin bu dönemdeki performansına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

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"Ocak-eylül döneminde otomotiv endüstrisi aylık bazda 2,3 milyar dolarlık ortalama ihracat rakamına ve yüzde 22 ile yüksek bir artış oranına ulaşmıştır.

Otomotiv endüstrisi mart ayında ulaştığı 2,7 milyar dolarlık ihracat rakamı ile aylık bazda tüm zamanların rekorunu kırmıştır. Yine mayıs ve haziran aylarında ise 2,5 milyar doların üzerinde ihracata imza atılmıştır. Ağustos ayı dışındaki tüm aylarda 2 milyar doların üzerinde ihracata imza atılırken, ağustos ayında da 1,8 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek ağustos rakamına ulaşılmıştır."

Dolayısıyla yıl sonu hedeflerinin üzerine çıkılacağını tahmin ettiklerini dile getiren Sabuncu, "2017'de, hedeflenen 27 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşılarak yılın kapanması hatta hedefin üzerine çıkılmasını bekleyebiliriz. Bu, otomotivde tüm zamanların ihracat rekoru olacaktır." ifadelerini kullandı.

"BİNEK OTOMOBİLDE YÜZDE 58 İHRACAT ARTIŞI"

Sabuncu, sektör ihracatındaki başarıda en büyük payın binek otomobil ihracatından geldiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Ocak-eylül döneminde binek otomobillerde yaşanan yüzde 58 ihracat artışı endüstri ihracatında temel belirleyici etken olarak öne çıkmıştır. Binek otomobillerin otomotiv ihracatı içerisindeki payı yüzde 42 olmuştur. Diğer ana mal gruplarında ise tek haneli de olsa ihracat artışı devam etmiştir. Yılın dörtte üçü geride kalırken yan sanayi ihracatı yüzde 5, otobüs minibüs midibüs ihracatı ise yüzde 7 artmıştır." 

Türkiye'de üretilen yeni modellerin etkisinin özellikle binek otomobiller ihracatında yüksek oranda artışlara neden olduğunu ifade eden Sabuncu, diğer taraftan Avrupa Birliği (AB) pazarındaki büyümenin devam etmesinin de sektör ihracatına olumlu yansıdığını anlattı. 

Sabuncu, ocak-ağustos döneminde AB binek otomobil pazarının yüzde 4,5; ticari araçlar pazarının ise yüzde 3,7 büyüdüğünü, bunun da otomotiv ihracatı açısından pozitif bir durum yarattığını dile getirdi. 


Etiketler

  • otomotiv sektörü
  • ihracat artışı
  • binek otomobil
  • orhan sabuncu
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