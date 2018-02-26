Otomotiv üretimi yüzde 3 geriledi

Geçen yılı rekor kırarak kapatan otomotiv üretimi Ocak'ta yüzde 3 geriledi.

Avrupa pazarı ağırlıklı olarak ihraç modelleri üreten otomotiv ana sanayi geçen yılı rekor kırarak kapatmasının ardından Ocak ayında kıyasla yüzde 3 düşüşle 124,347 adet araç üretti. İhracat yüzde 9 düşüşle 94,332 adet oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yayımlanan verilere göre otomobil kaleminde üretim yüzde 9 düşüşle 85,368 olurken, ihracat yüzde 4 düşüşle 73,408 adet oldu.

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Otomobil sektörün toplam üretiminin yaklaşık üçte ikisi, ihracatın ise dörtte üçünü oluşturuyor. Kalanlar ise hafif ve ağır ticari araç arasında dağılıyor.

Üreticiler arasında Oyak Renault ihracatını Ocak ayında artıran tek şirket oldu. Oyak Renault yüzde 20 artışla 27,028 adet araç ihraç etti. Toyota'nın ihracatı yüzde 2 düşüşle 21,574 adet, Tofaş'ınki yüzde 21 düşüşle 15,577 adet, Ford Otosan'ınki yüzde 27 düşüşle 16,670 adet, Hyundai Assan'ınki ise yüzde 28 düşüşle 10,899 adet oldu.

Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık beşte birini gerçekleştiren otomotiv sektöründe araç üretimi ihracat odaklı modellerin yanı sıra ana pazarı olan Avrupa'daki büyümenin etkisiyle geçen yılın tamamında yüzde 13 artarak 1.67 milyon adete, ihracat yüzde 17 artarak 1.33 milyon adete çıkarak rekor kırdı.