Otomotiv toplumsal yaşamı değiştirecek

Hürriyet Dünyası, otomotiv sektörünü 3. kez bir zirvede bir araya getirdi. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bilâ ve Hürriyet CEO’su Çağlar Göğüş’ün ev sahipliğinde gerçekleşen zirvede gündem, pazarda beklenen gelişmeler ve yeni kadrosuyla yeniden yayın hayatına başlayan Hürriyet Oto oldu. Fikret Bilâ konuşmasında, “Otomotiv sektöründeki teknolojilik ilerlemeler yaşam tarzını etkileyecek, 10 yıl içinde toplumsal yaşamı değiştirecek” dedi.

Hürriyet Dünyası, önceki akşam Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bilâ, CEO Çağlar Göğüş ve Reklam Grup Başkanı Zeynep Tandoğan’ın ev sahipliğinde Türkiye ekonomisinin dinamosu olan otomotiv sektörünü 3’üncü kez dev bir zirvede bir araya getirdi. Uluslararası markaların Türkiye’de temsilcileri ve üst düzey yöneticilerinden oluşan 70’e yakın kişinin yer aldığı zirvede gündem otomotiv sektörüyle ilgili gelişmeler ve yepyeni bir kadroyla yeniden yayın hayatına başlayan Hürriyet Oto oldu. Tüm sektör temsilcileri, Hürriyet gazetesinin otomotive verdiği destek, yayınladığı yazı ve analizlerin sektöre büyük destek olduğu konusunda birleşirken, objektif ve tarafsız haberciliğin önemine vurgu yaptı. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bilâ da yaptığı konuşmada, otomotiv sektöründe teknolojilik ilerlemelerin yaşam tarzını etkileyecek ve değiştirecek güçte göründüğünü belirterek, “Yurtdışındaki önemli üniversitelerden de takip ettiğim kadarıyla biliyorum ki otomotiv sektöründeki teknolojik gelişmeler, kısa vadede yani 10 yıllar içerisinde, belki şehirleşmeyi, şehir yapılanmasını, altyapıyı değiştirecek ve bu altyapı da toplumsal yaşamı değiştirecek. İşte otomotiv bu kadar önemli bir sektör” dedi.

DESTEĞİMİZ ARTACAK

Aslında otomotiv sektöründeki bu eğilimin tarihten geldiğini kaydeden Bilâ şöyle konuştu: “Çünkü tekerleğin bulunması insanın hareket kabiliyetini arttırdığından beri toplumsal yapılanmayı da değiştirmiştir. Bugün, tekerleğin bulunması en az ateş kadar insanlık tarihinin büyük dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Değerli otomotiv temsilcileri, biz Hürriyet gazetesi ve Hürriyet Dünyası olarak otomotiv sektörünün en büyük destekçisi olduk. Bu özelliğimizi bundan sonra da sürdürmeyi düşünüyoruz. Hatta daha yakın bir ilişki içerisinde olmayı planlıyoruz. Bu amaçla da sevgili Emre Özpeynirci’nin liderliğinde hurriyetoto.com‘u yeniden atağa geçirmiş bulunuyoruz. Oradaki iletişim olanaklarıyla daha yakın bir çalışma içine gireceğiz. “

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