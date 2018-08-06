Otomotiv sektörünün ihracatı arttı

Türkiye otomotiv sektörü ihracatı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 2 milyar 765 milyon dolara çıktı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) haziran ayı verilerine göre, ocak-temmuz döneminde sektörün ihracatı yüzde 14,4 artarak, 19 milyar 198 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-temmuz döneminde binek otomobiller ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 7 milyar 662 milyon dolar olurken, otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 22, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 15, otobüs minibüs midibüs ihracatı da yüzde 6 artış gösterdi.

Ürün grupları bazında bakıldığında, temmuz ayında otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 22 artarak 913 milyon dolar olurken, binek otomobil ihracatı yüzde 5 artarak 1 milyar 104 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 11,5 yükselerek 487 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 17 artarak 157 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Temmuz ayında Birleşik Krallık'a yapılan ihracat yüzde 30, Fransa'ya yüzde 36 oranında artarken, ABD'ye olan ihracatta ise yüzde 31'lik bir düşüş yaşandı.

Otomotiv yan sanayinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya yönelik ihracat yüzde 9 artarken önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 18, Fransa'ya yüzde 48, Romanya'ya yüzde 20, ABD'ye yüzde 45, Rusya'ya yüzde 42 ihracat artışı oldu.

Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan iki ülke olan Birleşik Krallık ve Fransa’ya yüzde 39, diğer önemli pazarlardan Slovenya'ya yüzde 26, İsveç'e yüzde 25 artış, İtalya'ya yüzde 19, Polonya'ya yüzde 12, Hollanda'ya yüzde 32, ABD'ye yüzde 82'lik düşüş gösterdi.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en büyük pazar olan Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 16 arttı. Yine önemli pazarlardan Belçika'ya yüzde 16, Slovenya'ya yüzde 58, Fransa'ya yüzde 27, ABD'ye yüzde 51 artış kaydedilirken, İtalya'ya yüzde 12, İspanya’ya yüzde 61, Hollanda'ya yüzde 16 düşüş yaşandı.

Otobüs minibüs midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa'ya yüzde 42 artış, önemli pazarlardan Almanya'ya yüzde 6 ihracat düşüşü görülürken, İtalya'ya yüzde 75, Birleşik Krallık'a yüzde 102, İspanya'ya yüzde 77 artış oldu.

394 MİLYON DOLARLIK İHRACAT İLE ALMANYA İLK SIRADA

Ülke bazında bakıldığında temmuz ayında en büyük pazar Almanya'ya 394 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Almanya'ya yapılan ihracatta yüzde 12 artış yaşandı. En önemli pazarlar arasında yer alan Birleşik Krallık, 352 milyon dolar ile en fazla ihracat yapılan ikinci ülke oldu. Üçüncü büyük pazar konumunda yer alan Fransa'ya yönelik ihracat da yüzde 36 artış ile 322 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birleşik Krallık'a yapılan ihracattaki artışa binek otomobiller ihracatının yüzde 39, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 16 artış göstermesi etkili oldu. Fransa’ya yapılan ihracattaki artışta ise binek otomobiller ihracatında yaşanan yüzde 39'luk artış ile otomotiv yan sanayi ihracatında yaşanan yüzde 48'lik ihracat artışı etkili oldu.

Temmuz ayında önemli pazarlardan Slovenya'ya yüzde 42, Polonya'ya yüzde 23, Romanya'ya yüzde 24, Macaristan'a yüzde 74, Rusya'ya yüzde 29 ihracat artışı yaşanırken, İspanya’ya yüzde 11,5 ABD'ye yüzde 31, İsrail'e yüzde 14,5, İran'a yüzde 45 düşüş yaşandı.

Slovenya'ya yönelik artışta eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 58, binek otomobiller ihracatının yüzde 26 artış göstermesi etkili olurken, İspanya'ya yönelik düşüşte ise eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 61 gerilemesi önemli faktör oldu.

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat, temmuz ayında yüzde 15 artışla 2 milyar 181 milyon dolar olurken, bu ülke grubu toplam ihracattan yüzde 79 pay aldı. Yılın yedinci ayında alternatif pazarlar arasında yer alan Afrika ülkelerine yüzde 50 artış olurken, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 20 düşüş yaşandı.