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Otomotiv sanayi liderlik koltuğunu bırakmıyor

09.06.2020 - 15:21
Otomotiv sanayi liderlik koltuğunu bırakmıyor | Ekonomi Haberleri

Türkiye otomotiv sanayi ihracatı, bu yılın ilk 5 ayında yüzde 14,2'lik pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, nisan ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin yoğun hissedilmesi nedeniyle üretime ara veren otomotiv şirketleri, mayıs ayında üretime geri döndü.

Yılın ilk 5 ayında traktör üretimi hariç toplam otomotiv üretimi, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 34 azaldı. Söz konusu dönemde toplam ihracat, 2019'un aynı dönemine göre adet bazında yüzde 38 azalarak 331 bin 391 olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı yüzde 35 azalarak 232 bin 781 adet olurken, ticari araç ihracatı yüzde 46 azaldı.

Traktör ihracatı ise 2019'un aynı dönemine göre yüzde 28 azalarak 4 bin 707 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği Avrupa'da ticaretin durma noktasına geldiği Nisan 2020'de 9 bin 327 adet olan otomotiv ihracatı, mayısta 44 bin 428 adet oldu.

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OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE 8,9 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Bu yılın ilk 5 ayında 2019'un aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı, dolar bazında yüzde 33, Euro bazında ise yüzde 31 azaldı.

Söz konusu dönemde toplam otomotiv ihracatı 8,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 29 azalarak 3,5 milyar dolar düzeyinde belirlendi. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 27 azalarak, 3,2 milyar Euro oldu.

OTOMOTİV SANAYİSİ LİDERLİK KOLTUĞUNU BIRAKMADI

AA muhabirinin OSD raporundan derlediği bilgiler, otomotiv sanayisinin, ihracatta pandemi kaynaklı kayba karşın Türkiye'nin dış ticaretindeki konumunu koruduğuna işaret etti.

Toplam otomotiv sanayi ihracatı, ocak-mayıs döneminde yüzde 14,2'lik pay ile ihracat sıralamasında ilk sırada kalmaya devam etti.

Yılın ilk 5 ayını kapsayan dönemde ihracat sıralamasında yüzde 11,7 payla kimyevi maddeler ve mamulleri ikinci sırada yer alırken, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü yüzde 9,1 payla üçüncü sırada konumlandı.

Bu sektörleri, yüzde 7,9 payla çelik, yüzde 6,2 payla elektrik-elektronik, yüzde 5 ile demir ve demir dışı metaller, yüzde 4,5 ile makine ve aksamları, yüzde 4,2 ile tekstil ve ham maddeleri, yüzde 3,3 ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri ve yüzde 2,8 ile de iklimlendirme sanayi izledi.

MAYIS AYINDA İHRACAT LİDERLİĞİNİ GERİ ALDI

Sektör, nisanda bıraktığı aylık bazda ihracat liderliğini de yüzde 12,1 pay ile geçen ay geri aldı.

Mayıs ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 919 milyon dolar ile Almanya, 881,6 milyon dolar ile ABD ve 602,9 milyon dolar ile Irak oldu.

İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,2 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67,4'e yükseldi. Aralarında ABD, Almanya, İspanya ve Irak'ın da yer aldığı 16 ülkeye her sektör ihracat gerçekleştirmeyi başardı.

En büyük pazar olan AB'nin ihracattaki payı, 4,53 milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 45,4 seviyesine düştü.

Diğer yandan, son 12 aylık dönem ele alındığında da otomotiv endüstrisi, yüzde 15,8 payla yine Türkiye'nin en fazla ihracat yapan sektörü oldu.


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