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Otomotiv pazarı ekimde büyüdü

02.11.2017 - 11:19

Türkiye'de ekimde geçen yılın aynı dönemine göre otomobil pazarı yüzde 10,5 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 10 büyüme gösterdi.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 büyüme kaydederek 91 bin 752 seviyesinde gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ekim ayında 2016'nın aynı ayına kıyasla yüzde 10,54 artarak 91 bin 752 oldu. Toplam pazarda, geçen yılın ekim ayında 83 bin araç satılmıştı.

Aynı dönemde, otomobil satışları yüzde 10,58 artarak 70 bin 488'e ulaştı. Geçen yılın ekim ayında 63 bin 746 otomobil satışı yapılmıştı. Hafif ticari araç pazarında ekim 2016'da 19 bin 254 seviyesinde bulunan satışlar da bu yılın aynı döneminde yüzde 10,44 artarak 21 bin 264'e yükseldi.

TOPLAM PAZAR 10 AYLIK SÜREÇTE SINIRLI DARALDI

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı bu yılın ocak-ekim döneminde ise 719 bin 95 seviyesinde gerçekleşti. Toplam pazar, 719 bin 499 araç satılan 2016'nın ocak-ekim dönemine göre yüzde 0,06 daraldı.

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Otomobil satışları, ocak-ekim döneminde 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,09 azalarak 547 bin 109 oldu. Geçen yılın ocak-ekim döneminde 553 bin 111 otomobil satılmıştı.

Aynı dönemde hafif ticari araç satışları ise yüzde 3,36 artışla 171 bin 986'ya yükseldi. Bu rakam geçen yılın 10 aylık sürecinde 166 bin 388 seviyesinde bulunuyordu.

3 BİN 252 HİBRİT OTOMOBİL SATILDI 

Otomobil satışları, 2017'nin ekim sonu itibarıyla 1600cc altında yüzde 1,2, 1600-2000cc aralığında yüzde 2,1 ve 2000cc üstünde yüzde 49,3 azaldı. Bu dönemde 49 elektrikli ve 3 bin 252 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.

Otomobil pazarında, ekim sonunda ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 42,7 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 233 bin 360 satışla sahip oldu. Aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 59,5'e yükseldi.

Otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre en yüksek satışa yüzde 51,8 pay ve 283 bin 295 satışla C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 49,4 pay ve 270 bin 286 satışla yine sedan otomobiller oldu.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, 2017'nin ekim sonu itibarıyla en yüksek satışa yüzde 69,9 pay ve 120 bin 216 adetle van ulaşırken, bunu yüzde 12,1 pay ve 20 bin 774 adetle kamyonet, yüzde 9,2 pay ve 15 bin 791 adetle minibüs ve yüzde 8,8 pay ve 15 bin 205 adetle pick-up takip etti.

2018 OTOMOTİV PAZARI BEKLENTİSİ 950 BİN-1 MİLYON

ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, açıklamadaki pazara ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Gelecek yıl ABD Merkez Bankasının politika faizini artırma beklentisi, Brexit süreci ve bunun AB ile diğer ülkelere etkisi, Avrupa Merkez Bankasının uygulayacağı para politikası, Çin ekonomisindeki gelişim ve yüksek borçluluk oranı, jeopolitik riskler ve gelişmeler, küresel ticari politikalardaki korumacılık yaklaşımı, Merkez Bankası para politikası ve enflasyonla mücadele kararlığı, cari işlemler açığındaki gelişim, yapısal reformlara ait atılacak adımlar, ekonomik aktivitenin gelişimi ve büyümü hızı etkili olacaktır."

Erce, otomotiv sektörü toplam pazarının gelecek yıl 950 bin-1 milyon aralığında olmasının tahmin edildiğini belirtti.


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  • ODD
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