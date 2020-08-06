Otomotiv endüstrisi 2.2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi | Ekonomi Haberleri

Türkiye otomotiv endüstrisi, temmuz ayında 2,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, sektörün dış satımı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 düştü.

Haziran ayında 2 milyar 16 milyon dolar ihracat yapan sektör, temmuzda 2 milyar 201 milyon dolar ihracata imza atarak bir önceki aya kıyasla yüzde 9,2 artış kaydetti.

Temmuz verileriyle ülke ihracatında yine ilk sırada yer alan otomotiv endüstrisinin toplam ihracattan aldığı pay, yüzde 14,7 olarak gerçekleşti. Sektörün yılın ilk yedi aylık ihracatı ise yüzde 28,7 düşüşle 13 milyar dolar oldu.

Temmuzda ihracat, binek otomobilde yüzde 29 azalarak 808 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda yüzde 35 azalarak 312 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda yüzde 21 azalarak 162,8 milyon dolar, tedarik endüstrisinde, yüzde 7 azalarak 820 milyon dolar olarak kaydedildi.

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Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan Almanya'ya dış satımda yüzde 12,44 azalma görülürken, ikinci sıradaki ABD'ye ihracat yüzde 10, üçüncü sıradaki İtalya'ya ihracat da yüzde 1 arttı. Önemli pazarlardan Romanya'ya yüzde 9, Birleşik Krallık'a yüzde 6, Fransa'ya yüzde 26'lık düşüş görülürken, İspanya'ya yüzde 36, Polonya'ya yüzde 4, Fas’a yüzde 55 ve Macaristan'a yüzde 62'lik ihracat artışı yaşandı.

BİNEK OTOMOBİLLER İLE OTOBÜS-MİNİBÜS-MİDİBÜS İHRACATI

Temmuzda binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 27,5, Almanya'ya yüzde 13, İtalya'ya yüzde 38, Birleşik Krallık'a yüzde 35, Polonya'ya yüzde 22, İspanya'ya yüzde 44 ihracat düşüşü gerçekleşti.

Slovenya'ya yüzde 7, Mısır'a yüzde 25 ihracat artışının görüldüğü binek otomobillerde, Tayvan, Yunanistan, Danimarka, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus'a ihracat arttı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtların dış satımında, Slovenya'ya yüzde 48, Belçika'ya yüzde 54, Avustralya'ya yüzde 78, Meksika'ya yüzde 827, Ukrayna'ya yüzde 355 artış yaşandı. Aynı ürün grubundaki satışlar, Fransa'ya yüzde 18, Birleşik Krallık'a yüzde 43, İtalya'ya yüzde 51,5 ve Almanya'ya yüzde 24 düştü.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ihracat, Fransa'ya yüzde 6,6, İtalya'ya yüzde 47, Almanya'ya yüzde 44 azalırken, Norveç'e yüzde 1,271, Macaristan'a yüzde 6,522 ve Gürcistan'a yüzde 4,339 arttı.

"AB ÜLKELERİ, İHRACATTA İLK SIRADA"

Endüstrinin en büyük pazarı Almanya'ya ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 gerileyerek, 317 milyon dolar oldu. İkinci büyük pazar Fransa'ya dış satım, yüzde 27 oranında düşüşle 283 milyon dolar olurken, üçüncü büyük pazar konumundaki İtalya'ya yüzde 34 azalışla 178 milyon dolar oldu.

Temmuz ayında ihracat sıralamasında ilk 10 ülke arasında yer alan ülkelerden sadece Slovenya'ya ihracat artışı yaşandı. Bu artış oranı, yüzde 18 olarak gerçekleşti.

Dış satımın yüzde 28 düştüğü AB ülkeleri, temmuzda yüzde 72 pay ve 1 milyar 592 milyon dolar ile ihracatta ilk sırada yer aldı. Temmuzda, Uzakdoğu ülkelerine yüzde 34 ve Okyanusya ülkelerine yüzde 18 ihracat artışı yaşandı.

"İHRACATIMIZIN 2 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDEKİ SEYRİNİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, temmuz ayındaki düşüşte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin sürmesinin yanında, Kurban Bayramı tatili nedeniyle iş günü sayısının 4 gün düşmesinin etkili olduğunu belirtti.

Çelik, "Devam eden 'yeni normal'de, ihracat artışını başarıyla sürdürerek, ülke ihracatında yine ilk sırada yer alıyoruz. Değer bazında ihracatımızın 2 milyar doların üzerindeki seyrini başarıyla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

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