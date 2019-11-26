Otomotiv devleri birleşiyor | Ekonomi Haberleri

Fiat Chrysler ve PSA çalışanlarına önümüzdeki haftalarda birleşme anlaşması imzalayacaklarını söyledi.

Fiat Chrysler ve Peugeot markasının sahibi PSA çalışanlarına önümüzdeki haftalarda bağlayıcı bir birleşme anlaşması imzalayacaklarını söyledi. Fiat ve PSA, Reuters'ın ulaştığı şirketlerin kendi içindeki belgelerde çalışanlarına 50'den fazla kişinin sürece dahil olduğunu söyledi.

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Fiat ve PSA dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisini oluşturacak birleşmeyi sonuçlandırmak için görüşmeler yürütüyor.

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