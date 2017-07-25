Otomotiv devi haberleri reddetti

BMW, emisyonla ilgili manipülasyon yapıldığına ilişkin haberlerini reddetti.

Alman otomobil üreticisi BMW, araçlarındaki emisyon izleme sistemlerinin etkili bir şekilde çalışmadığına ve tasarımlarında rakipleriyle gizlice anlaştığına dair basında çıkan haberleri reddetti. BMW tarafından yapılan açıklamada, "BMW Group'un otomobilleri manipüle edilmiyor ve geçerli yasal gerekliliklerle uyumludur" denildi.

BMW sözcüsü de, AB soruşturmasıyla ilgili ayrıntı hakkında yorum yapamayacağını söyledi.

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Volkswagen'in, Eylül 2015'te dizel araçlarda ABD emisyon testlerinde hile yapmak için yasadışı yazılım yüklediğini kabul ettiğinden bu yana araç emisyonları dünya genelinde daha yakından inceleniyor.

Avrupa Komisyonu Cumartesi günü, AB antitröst düzenleyicilerinin iddiaları araştırdığını ve Alman siyasilerin yanlış uygulama durumunda şeffaflık ve ceza talep ettiğini açıklamıştı.