Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkacak | Ekonomi Haberleri

Volkswagen'in lüks otomobil birimi Audi 2025'e kadar 9 bin 500 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in lüks otomobil birimi Audi 2025'e kadar 9 bin 500 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Açıklamayı konuya yakın bir kaynak yaptı.

Audi konuya ilişkin açıklama yapmadı. Ancak Audi sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada maliyetleri azaltmaya yönelik sendika temsilcileri ile yapılan görüşmelerin ilerlediğini söylemişti.

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