Otomotiv ana sanayi üretimi geriledi

Otomotiv ana sanayinde üretim pazardaki yüzde 50'nin üzerindeki daralmaya paralel olarak ağustos ayında yüzde 34 azalarak 41,175 adete indi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından Cumartesi yayımlanan bültende, "Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler sebebiyle otomotiv pazarı ve üretiminde yaşanan daralma eğiliminin Ağustos ayı ile birlikte hızlandığı görüldü" denildi.

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Üretim Ocak-Ağustos'ta geçen yıla kıyasla yüzde 5 azalarak 1.03 milyon adet olurken, üretiminin yaklaşık yüzde 80'ini ihraç eden sektörün ihracatı ilk sekiz ayda yüzde 4 azalarak 857,479 adet oldu.