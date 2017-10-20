Otomobilini satacaklar dikkat! Tazminat yolu açıldı

Kaza sonucu aracın düşen değeri karşı tarafın sigortasından talep edilebiliyordu. Ancak konu bilinmediği için çoğu kişi aracını düşük değerle sattı. Danıştay, aracını düşük değere satanlara da tazminat alma yolunu açtı.

Posta gazetesinden Bilal Emin Turan’nın haberine göre maddi hasarlı kazalarda aracın piyasa değeri düşüyor. Alıcı, kazalı diye düşük fiyat teklif ediyor ve mecburen araç düşük fiyata satılıyor. Buna ‘araç değer kaybı' deniyor. Bu kayıp tazmin edilebiliyor. Değer kaybı, kazaya karışan diğer araç sahibinin sigortasından talep edilebiliyor. Ancak çoğu kişi hakkını bilmediğinden zararı çekiyor.

BİLEMEDEN ARACINI SATTI

Yasaya göre; araç değer kaybı, karşı tarafın trafik sigortasını yaptırdığı acentadan 2 yıl içinde talep edilebiliyor. Karşı taraf kazaya karışıp kaçmışsa bu durumlarda zaman aşımı bu kişinin tespit edildiği tarihten başlıyor. Örneğin; 6 ay sonra tespit edilirse o tarihten itibaren 2 yıl ekleniyor. Ancak çoğu kişi bu hakkını bilmeden aracını sattı.

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2015'TE DEĞİŞMİŞTİ

1 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'na göre; kaza tarihi ile sigortaya ihbar tarihi arasında aracını satmış olan kişiye ‘değer kaybı' tazminatı ödenmiyordu. Bir başka ifadeyle aracını zarara satanlar sigortadan tazminat talep edemiyordu.

2 YIL İÇİNDE HAKKINI İSTEYEBİLİR

Danıştay'ın yeni aldığı bir karar kazaya karışıp araç değeri düşen ancak, aracını elden çıkarmışların imdadına yetişti. Danıştay, 2015'teki düzenlemenin yürütmesini durdurarak, aracını satan kişilerin de değer kaybı tazminatı alabilmelerinin önünü açtı (itiraz no: 2017/176). Avukat Hakan Tokbaş, “Artık aracı satanlar 2 yıl içinde karşı tarafın sigortasından tazminat isteyebilir” dedi.

HESAP NASIL YAPILIR?

Aracın değer kaybı hesaplanırken, o günkü şartlardaki emsal ikinci el değerine bakılıyor. Kazadan önce aracın değeri, modeli, üretim yılı, kilometresi, tamir edilen parçanın özelliği ve hasar oranı dikkate alınıyor. Bu duruma göre aracın kazalı piyasa değeri bulunuyor. Sonra aradaki fark hesaplanıyor. Ortaya çıkan rakam değer kaybı oluyor. Sigorta bu değeri ödüyor.