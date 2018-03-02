Otomobil ve hafif ticari araç satışları arttı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.09 artarak 47 bin 9 adete yükselirken, yılın ilk iki ayında yüzde 0.25 azalarak 82 bin 85 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan verilere göre Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.59 artışla 35,901 adet oldu. Geçen yıl 34,658 adet satış gerçekleşmişti. Hafif ticari araç pazarı ise Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.74 azaldı ve 11,108 adet olarak gerçekleşti. Geçen yıl 12,307 adet satış olmuştu.

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Otomobil satışları yılın ilk iki ayında geçen yıla göre yüzde 3.59 artarak 62,512 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 60,347 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı ise ilk iki ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10.79 azalarak 19,573 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 21,941 adet satış gerçekleşmişti.

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