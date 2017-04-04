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Otomobil sektörü ilk çeyrekte daraldı

04.04.2017 - 14:53

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışlar mart ayında yüzde 11, birinci çeyrekte yüzde 7.4 daraldı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışlar geleneksel olarak hız kazandığı Mart ayında geçen yıla kıyasla yüzde 11 daralarak 73,802 adete inerken, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.4 düşüş kaydetti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre satışlar Ocak-Mart döneminde 156,090 adet oldu.

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Otomobil ve hafif ticari araç kırılımına bakıldığında otomobil pazarında satışlar Mart'ta yüzde 13.1 gerilerek 55,616 adete indi. Hafif ticari araç pazarında ise Mart'ta yüzde 4.2 gerileyerek 18,186 adet oldu.

İlk çeyreğin tamamına bakıldığında otomobil pazarında satışlar yüzde 9.4 gerileyerek 115,963 adete inerken, hafif ticari araç satışları yüzde 1.1 azalarak 40,127 adet oldu. İlk çeyrekteki satışların neredeyse yarısı Mart ayında yapıldı.

ODD Başkanı Mustafa Bayraktar, yıl başında geçen yıl 984,000 olan otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışların bu yıl yüzde 11 daralarak yaklaşık 875,000'e ineceğini tahmin ettiklerini belirtmişti. Öngörülen daralmada geçen yılın sonuna doğru artırılan özel tüketim vergisi ve TL'deki keskin değer kaybı nedeniyle talepteki gevşeme etkili oluyor.


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