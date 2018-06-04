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Otomobil satışları mayıs ayında geriledi

04.06.2018 - 12:21
Otomobil satışları mayıs ayında geriledi

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı mayıs ayında yüzde 14.8 gerileyerek 72 bin 755 adete düştü ve ilk çeyrekte büyüyen pazarın ikinci çeyrekte güç kaybettiğine işaret etti.

Otomobil Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre; otomobil satışları mayıs ayında yüzde 13 azalarak 57 bin 277 adete indi. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 20.9 azalarak 15,528 adete düştü.

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Otomobil ve ticari araç satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 1.5 arttıktan sonra Nisan'da yüzde 6.4 azalmıştı.

Otomobil ve hafif ticari araç satışları Ocak-Mayıs döneminde yüzde 4.8 azalarak 302,311 adete indi. Otomobil satışları yüzde 2.1 azalarak 234,645 adet, hafif ticari araç satışları yüzde 13 azalarak 67,666 adet oldu.


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