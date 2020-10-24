Otomobil devi 50 bin aracını geri çağırdı | Ekonomi Haberleri

Çin Devlet Pazar Düzenleme İdaresi, Tesla’nın Model S ve Model X elektrikli araçlarının yaklaşık 50.000′ini geri çağırdığını duyurdu.

Tesla , ABD’de üretilen ve Çin’deki müşterilere satılan Model S ve Model X elektrikli araçlarının 48.442′sini potansiyel olarak hatalı ve güvenli olmayan ön ve arka süspansiyonlar nedeniyle geri çağırıyor.

CNBC'nin haberine göre Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi Perşembe gecesi geri çağırmayı duyurdu. Bunun üzerine Tesla’nın hisse fiyatı Cuma günü yaklaşık yüzde 2 düştü.

Çin’in otomobil endüstrisi haber sitesi Gasgoo'nun haberine göre Çin'in SAMR adlı pazar düzenleme kurumu tarafından geçilen geri çağrı mesajı 17 Eylül 2013 ile 16 Ağustos 2017 arasında üretilmiş 29.193 Model S ve Model X'i kapsıyor. Geri kalan 19.249 adet aracın tamamı Model S ve üretim süreci 17 Eylül 2013 ile 15 Ekim 2018 arası olarak gösterilmiş.

ABD araç güvenliği otoritesi, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, ABD’de benzer bir geri çağırmanın gerekli olup olmayacağını söylemedi.

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