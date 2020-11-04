Otokar'dan 25 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi | Ekonomi Haberleri

Otokar, yaklaşık 25 milyon dolar bedelli ihracat sözleşmesi imzaladı.

Otokar bir Afrika ülkesi ile yaklaşık 25 milyon dolar bedelli ihracat sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, sözleşmenin 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça ve eğitim hizmetleri satışını kapsadığı belirtildi.

Açıklamaya göre teslimatların bu yıl içerisinde başlayarak 6 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

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