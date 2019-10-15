‹ Önceki Haber KİT’lere 2020’de 24.3 milyar TL KİT’lere 2020’de 24.3 milyar TL Sonraki Haber › ABD yönetiminden Türkiye kararı ABD yönetiminden Türkiye kararı

Otokar Kazakistan'da şirket kuracak

15.10.2019 - 08:53 | Son Güncelleme :
Otokar Kazakistan'da şirket kuracak | Ekonomi Haberleri

Otokar Kazakistan'da 25 bin dolar sermayeli şirket kuracak.

Otokar şirketin ihracat faaliyetlerini takip etmek ve yurt dışı satışlarını artırmak amacıyla Kazakistan'da 25 bin dolar sermayeli şirket kurma kararı aldı. Otokar'dan dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, Otokar Central Asia Limited unvanlı şirketin Nur-Sultan, Kazakistan'da bulunan İngiliz Hukuku prensiplerini kabul eden özel statülü bir bölge olan Astana International Financial Center’da kurulacağı, sermayenin tamamının Otokar tarafından nakden ödeneceği belirtildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.250 Değişim: 1,35% Hacim : 5.465 Mio.TL Son veri saati : 16:06
Düşük 94.790 15.10.2019 Yüksek 95.873
Açılış: 95.593
5,8903 Değişim: -0,62%
Düşük 5,8604 15.10.2019 Yüksek 5,9342
Açılış: 5,9269
6,4816 Değişim: -0,89%
Düşük 6,4607 15.10.2019 Yüksek 6,5484
Açılış: 6,5396
282,35 Değişim: -0,77%
Düşük 280,80 15.10.2019 Yüksek 285,04
Açılış: 284,54
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.