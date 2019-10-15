Otokar Kazakistan'da şirket kuracak | Ekonomi Haberleri

Otokar Kazakistan'da 25 bin dolar sermayeli şirket kuracak.

Otokar şirketin ihracat faaliyetlerini takip etmek ve yurt dışı satışlarını artırmak amacıyla Kazakistan'da 25 bin dolar sermayeli şirket kurma kararı aldı. Otokar'dan dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, Otokar Central Asia Limited unvanlı şirketin Nur-Sultan, Kazakistan'da bulunan İngiliz Hukuku prensiplerini kabul eden özel statülü bir bölge olan Astana International Financial Center’da kurulacağı, sermayenin tamamının Otokar tarafından nakden ödeneceği belirtildi.

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