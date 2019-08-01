Otokar ihracatın cirodaki payını yüzde 81'e taşıdı | Ekonomi Haberleri

Otokar, yılın ilk 6 ayında ihracatın cirodaki payını yüzde 81'e yükseltti.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar açıklamasına göre, Türkiye’de otomotiv ve savunma sanayiinin öncü şirketlerinden olan Otokar, yılın ilk 6 aylık mali sonuçlarını paylaştı. Fikri mülkiyet hakları kendine ait ürünleriyle 5 kıtada 60'tan fazla ülkede faaliyet gösteren Otokar, ticari ve savunma sanayiindeki araç teslimatlarıyla 2019’un ilk yarısını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 163 artırarak 1,3 milyar lira ciro ile kapattı.

Otokar, ihracatını ise geçen yılın aynı dönemine göre 5 katına çıkarmayı artırmayı başardı. İlk altı ayda 2018 yılı karlılığının da üzerine çıkmayı başaran Otokar’ın cirosundaki ihracat payı yüzde 81 düzeyine ulaştı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, geçen yıl dünya markası olma hedefi ile ihracata ağırlık veren Otokar’ın yürütülen çalışmalarla ilk yarıda geçen yılın aynı döneminde yüzde 30 düzeyinde olan ihracatın ciro içindeki payını yüzde 81 düzeyine taşıdığını dile getirdi.

Görgüç, 2019’a iç pazarda otobüs alanındaki liderliği koruma, ihracatta ise hem ticari hem de askeri araçta büyüme hedefi ile başladıklarını belirterek, "Yılın ilk altı ayında neredeyse geçen yılki toplam performansımıza ulaştık. Elde ettiğimiz sonuçlardan memnunuz. Mühendislik kabiliyetimiz, yetkin insan kaynağımız, geniş ürün gamımız, müşteri ihtiyaçlarına uygun geliştirdiğimiz çözümler, güçlü satış ağı ve satış sonrası hizmetlerimiz ile dünyanın 60’ı aşkın ülkesinde takdir topluyor, satışlarımızı artırıyoruz. Bir Türk şirketi olarak kilometrelerce uzakta global devlerle yarışıp tek kalemde alınan en büyük anlaşmalara imza atıyoruz. 2018 sonunda ciromuzun yüzde 65’ini oluşturan ihracat payını, ilk altı ayda yüzde 81’e taşıdık. Geçen yılın ilk 6 aylık dönemine kıyasla ihracatımızı 5 katına çıkararak ciromuzu 1,3 milyar TL, karımızı ise 195 milyon TL seviyesine yükselttik." değerlendirmesinde bulundu.

"ÜLKEMİZE DAHA FAZLA KATMA DEĞER YARATMAYI AMAÇLIYORUZ"

Son 10 yılda Ar-Ge faaliyetleri için cirosunun yaklaşık yüzde 8,5'ini ayıran Otokar'ın ürettiği araçlarıyla dünya pazarlarındaki yükselişine devam ettiğini ifade eden Görgüç, şunları kaydetti:

"Kendi teknolojimiz, mühendislerimizin tasarladığı araçlar, uygulamalarımız ve müşterilerimizin isteklerine uygun geliştirdiğimiz ticari araçlarımız dünyanın dört bir yanında milyonlarca yolcuya hizmet veriyor. Günümüz ve gelecek tehditlerine yönelik geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz savunma sanayindeki ürünlerimiz ile sektörümüze öncülük ediyor, başta ordumuz, güvenlik güçlerimiz olmak üzere 50'den fazla kullanıcımıza en iyi ürün ve hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Hem ticari hem de savunma sanayinde ilklerin öncüsü konumunda olan Otokar’ın dünya markası olması için emin adımlarla ilerliyoruz. Hedef pazarlarımızdaki varlığımızı artırmak için müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru yorumlayarak geniş ürün gamımız ile ihracatta müşteri beklentilerini karşılıyor, ülkemize daha fazla katma değer yaratmayı amaçlıyoruz."