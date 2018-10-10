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Otogaza zam, pompa fiyatlarına yansıtılmayacak

10.10.2018 - 09:03
Otogaza zam, pompa fiyatlarına yansıtılmayacak

Otogaz'ın litre fiyatında 7 kuruş artış oldu; değişim pompa fiyatlarına yansıtılmayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bugünden geçerli olmak üzere otogazın litresine 7 kuruş zam yapıldığını, eşel mobil sistemi ile değişimin pompa fiyatlarına yansımayacağını belirtti.

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EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "10 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere; LPG otogazda 7 kuruş/litre fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır" denildi.

Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçilen Mayıs ayı ortasından bugüne kadar özel tüketim vergisinden (ÖTV) karşılanan tutar motorinde litre başına 1.04 TL'ye, benzinde 63, otogazda 77 kuruşa ulaştı.


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