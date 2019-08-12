‹ Önceki Haber Bitcoin 11 bin 500 doların altında Bitcoin 11 bin 500 doların altında Sonraki Haber › 79 projeye 63 milyon hibe verilecek 79 projeye 63 milyon hibe verilecek

Otellerde 2020 rezervasyonları başladı

12.08.2019 - 12:46
Otellerde 2020 rezervasyonları başladı | Ekonomi Haberleri

Turizmde parlak bir dönem yaşayan ve yeni bir rekora imza atmaya hazırlanan Türkiye'de, 2020 yılı için rezervasyonlar başladı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine, 2019'da turizmin güzel bir başlangıç yaptığını, bu tablonun devam ettiğini söyledi. 

Yedi aylık rakamsal verilerin son derece sevindirici olduğunu vurgulayan Ayık, yıl başında Türkiye geneli için 50 milyonun üzerinde, Antalya için ise 16 milyon turist hedeflediklerini, bu hedefe doğru emin adımlarla ilerlediklerini bildirdi. 

Geçen yılki gibi bu yıl da turizmde çift haneli büyümenin devam ettiğine değinen Ayık, aynı trend devam ettiği takdirde yıl sonunda 50 milyonun üzerinde yabancı turist rakamına ulaşılacağını ifade etti.

Hazırlıkların 2020 yılı için de başladığını aktaran Ayık, gelecek yıl da çift haneli büyüme beklediklerini dile getirdi. Kontratların 2020 için başladığını, pazarlama faaliyetlerinin de yavaş yavaş devreye gireceğini anlatan Ayık, şunları kaydetti:

"Birçok otelci arkadaşımız 2020 ile ilgili yeni fiyat belirlemelerini yaptılar, tur operatörleriyle 2020 yılı anlaşmalarını da yapıyorlar. Eylül ortasından itibaren de fiyatlar açıklanmaya başlayacak. Bazı özel pazarlarda rezervasyon şimdiden başladı, İngiltere bunlardan bir tanesi. Erken satışlar orada her zaman devam eder. İngiliz pazarında 2020 yılı satışları başladı, fiyatların ilan edilmesiyle Avrupa pazarında da satışlar başlayacak. Bu yıl 2018'e göre kıyasladığımızda fiyatlarda yüzde 10'lu bir iyileşme bekliyorduk, muhtemelen gerçekleşme o seviyede olacak. 2020'de de bunun üzerinde iyileşme bekliyoruz."

2020'DE 60 MİLYON TURİST, 40 MİLYAR DOLAR GELİR HEDEFİ

Bu yıl 50-51 milyon yabancı ziyaretçi, 35 milyar doların üzerinde bir gelir hedeflendiğini anlatan Ayık, "Çift haneli büyümeyle devam edersek gelecek yıl 55-60 milyon bandında yabancı ziyaretçi ve yaklaşık 40 milyar dolara yaklaşan bir turizm geliri hedefliyoruz." dedi.

Turizmi Türkiye'nin öncü sektörlerinden biri olarak değerlendiren Ayık, Türkiye'nin turizmde daha iyi bir noktada olması gerektiğini belirtti.

Şu anda turizmde ana pazarı Rusya ve ardından Almanya'nın oluşturduğunu vurgulayan Ayık, alternatif pazarlar üzerinde çalışmalar yapmaya devam ettiklerini söyledi.

"2023 HEDEFLERİNE EN KISA SÜRE İÇİNDE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Pazar çeşitliliğini geliştirmek istediklerine değinen Ayık, şöyle devam etti:

"Bir ya da iki pazara bağlı olursanız ister istemez geleceğe çok güvenli bakamazsınız, sürdürülebilir büyümeyi, gelişmeyi sağlayamazsınız. Bunun için alternatif pazar oluşturmak için tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütüyoruz. İngiliz pazarı oldukça iyi gidiyor. İskandinav pazarı bizim için uyuyan bir kaynak. Geçmişte ulaştığımız son derece önemli rakamlar vardı, o uyuyan kaynağı tekrardan canlandırmaya uğraşıyoruz. Uzak destinasyonlar Çin, Kore, Japonya, Hindistan gibi pazarları geliştirmeye uğraşıyoruz. Güney Amerika, Brezilya başta olmak üzere oralardan Türkiye'ye dönük ciddi eğilimler var, bu pazarları da çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Orta Doğu zaten çevremizdeki kaynak pazarlardan bir tanesi." 

Ayık, tüm bu çalışmaları gelecek yıllarda da devam ettirip, pazar çeşitlendirmesiyle 2023 hedeflerine en kısa süre içinde ulaşmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.


‹ Önceki Haber Bitcoin 11 bin 500 doların altında Bitcoin 11 bin 500 doların altında Sonraki Haber › 79 projeye 63 milyon hibe verilecek 79 projeye 63 milyon hibe verilecek
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.405 Değişim: 0,20% Hacim : 6.222 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.778 09.08.2019 Yüksek 99.875
Açılış: 99.289
5,5600 Değişim: 1,25%
Düşük 5,4850 12.08.2019 Yüksek 5,5750
Açılış: 5,4914
6,2333 Değişim: 1,29%
Düşük 6,1430 12.08.2019 Yüksek 6,2432
Açılış: 6,1542
268,48 Değişim: 1,54%
Düşük 263,97 12.08.2019 Yüksek 269,94
Açılış: 264,40
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.