‹ Önceki Haber Talih kuşu devletin başına da konacak Talih kuşu devletin başına da konacak Sonraki Haber › Petrol fiyatı geriledi Petrol fiyatı geriledi

OSD Yönetim Kurulu Başkanı: 2020 yılında kıpırdanma bekliyoruz

23.12.2019 - 09:08
OSD Yönetim Kurulu Başkanı: 2020 yılında kıpırdanma bekliyoruz | Ekonomi Haberleri

Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yenigün, "2020 yılında bir miktar kıpırdanma bekliyoruz. Umarım yüzde 20 veya üstünde bir kıpırdanma olur, yani 600 binler telaffuz edilir" dedi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, AA muhabirinin, Türkiye otomotiv sektöründeki gelişmeler ve 2020 beklentilerine ilişkin sorularını yanıtladı.

2018 yılı ve 2019 yılı olarak bakıldığı zaman bulunmaları gereken yerden çok uzakta olduklarını ifade eden Yenigün, "Ama yine de olumlu bakıyoruz resme. Yılın bitmesine 2 hafta kaldı. Bu 2 hafta içinde büyük bir değişiklik olmayacak, dolayısıyla yılı 500 binin altında kapatacağız." dedi.

Bu rakamın 2017'nin 1 milyonuna göre yarı yarıya düşmüş bir pazar anlamına geldiğine işaret eden Yenigün, "2020 yılında bir miktar kıpırdanma bekliyoruz. Umarım yüzde 20 veya üstünde bir kıpırdanma olur, yani 600 binler telaffuz edilir." şeklinde konuştu.

##$HABER_1459235$##

"ESAS ENERJİYİ İHRACAT TARAFINDAN ALIYORUZ"

Haydar Yenigün, ihracat tarafında ise işlerin daha iyi gittiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "İhracat tarafında neyse ki iyi gidiyoruz. Esas enerjiyi oradan alıyoruz. Ancak orada da Avrupa'da bir miktar duraklama var. Negatif faizlerin etkisiyle bir miktar açılsa bile işler hala durağanlık var. Hatta bazı ülkelerde yüzde 4-6 seviyesinde gerilemeler var. Bütün bunları izliyoruz ama tabii yapabileceklerimiz sınırlı, Türkiye'deki iç pazarın düzelmesi lazım. Bir yandan da ihracatın onu kompanse etmesini sürdürmemiz lazım. Bütün bunlara baktığımız zaman 2020, yine 2017'den uzak bir yıl olacak. Gelecekle ilgili planlarımızı, projelerimizi gözden geçirdiğimiz bir yıl olacak."

"AVRUPA'DAKİ ENDÜSTRİDE ÇOK ARTIŞ GÖZÜKMÜYOR"

Avrupa'daki satışlarda aylık artışa çok iyimser bakmadığını belirten Yenigün, "Çünkü bunların nedeni çeşitli konjonktürel şeyler olabiliyor. Bazı ülkelerde kayıt tarihleri vardır, bazı ülkelerde teşvikler vardır. Dolayısıyla aylık verilere değil, çeyreklere, yarıma ve tüm yıla bakmak lazım. Böyle baktığımız zaman Avrupa'daki endüstride çok artış gözükmüyor. 'Ama bu gelecek dönemde ne olur' diye ele alırsak olumlu bakıyoruz. Bir miktar düzelme olacağını düşünüyorum. Bu tamamen Avrupa'nın ekonomik motivasyonuyla, ekonomik girdileriyle alakalı... Ama her zaman Türkiye otomotiv ekonomisinin lokomotivi ihracat olmuştur. Bu yine böyle olmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

"ÇALIŞMALARIMIZI VE TEKLİFLERİMİZİ YAPIYORUZ, BAKANLARIMIZLA GÖRÜŞÜYORUZ"

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Yenigün, devletin sektörü canlandırmak için bazı önlemler aldığını ancak bu önlemlerin geçici olduğunu ve esasında sisteme çok da fayda sağlamadığını söyledi.

Yenigün, sektörde yapılması gereken düzenlemelerle ilgili görüşmeler gerçekleştirdiklerini de aktararak, şunları kaydetti: "Belli bir dönem ÖTV-KDV, belli bir dönem faiz, belli bir dönem başka bir destek oluyor ama bunların bir süreklilik arz etmesi gerekiyor ve bir ekosistem olarak bunu düşünmek gerekiyor. Burada mesela, yıl sonu itibarıyla hurda teşviki bitiyor. Geçen sene başlamıştı. Yine yıl sonu itibarıyla faiz desteği bitiyor. Dolayısıyla sanki 1 milyonluk endüstri varmış gibi 1 Ocak 2020'den itibaren bir otomotiv endüstrisi beklentisi var maalesef. Buna karşı pek de söylenecek bir şey yok. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı ve tekliflerimizi yapıyoruz, bakanlarımızla görüşüyoruz. Umarım önümüzdeki dönemde yine teşvik edici bir mekanizma içinde satışların artmasını bekleyeceğiz."


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
113.209 Değişim: 0,92% Hacim : 6.794 Mio.TL Son veri saati : 14:44
Düşük 112.783 24.12.2019 Yüksek 113.322
Açılış: 112.840
5,9463 Değişim: -0,05%
Düşük 5,9312 24.12.2019 Yüksek 5,9555
Açılış: 5,9493
6,5906 Değişim: -0,22%
Düşük 6,5877 24.12.2019 Yüksek 6,6095
Açılış: 6,6049
284,98 Değişim: 0,27%
Düşük 283,88 24.12.2019 Yüksek 285,53
Açılış: 284,21
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.