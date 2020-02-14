Organizasyonlara corona virüsü bulaştı | Ekonomi Haberleri

Çin’in Hubei bölgesinde başlayıp en az 25 ülkeye yayılan koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında çeşitli iş ve spor etkinlikleri iptal edilmeye devam ediyor.

Hürriyet gazetesinden Muhammed Kafadar'ın haberine göre; bu kapsamda son olarak dünyanın en önemli teknoloji fuarlarından biri olan ve 24-28 Şubat tarihlerinde yapılması planlanan Barcelona’daki Mobil Dünya Kongresi (MWC) iptal edildi. Karar; LG, Intel, Sony ve Amazon gibi dev markaların koronavirüs endişesi nedeniyle bu yıl fuara katılmayacaklarını duyurmalarının ardından geldi. Katalan hükümetinin açıkladığı rakamlara göre, geçen yıl fuar kapsamında 200 ülkeden 107 bin insan kente akın etmişti. İki binin üzerinde firmanın katıldığı fuar, 513 milyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşırken, etkinlik süresince yaklaşık 14 bin kişi istihdam edilmişti.

YENİ İPTALLER

Öte yandan Formula 1’in Çin yarışı iptal edilen bir diğer önemli organizasyon oldu. 19 Nisan’da Çin’in Shanghai kentinde yapılması planlanan sezonun dördüncü yarışı, takvimden çıkarıldı. Formula 1 ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) kararlarını duyururken, sağlık kaygılarına özellikle vurgu yaptılar. Böylece 22 yarışlık sezonun bir eksik kapanma olasılığı güçlenirken, bunun turizme olan etkisiyle beraber onlarca milyon dolarlık ekonomik kayba neden olması bekleniyor. Formula tarihindeki son iptal 2011 yılındaki Bahreyn yarışı olmuştu. Ülkedeki iç karışıklık gerekçesiyle yapılan o iptalde Bahreyn yönetimi, yine de 40 milyon dolarlık ev sahipliği ücretini ödemek zorunda kalmıştı. Çin’in de benzer bir maliyete katlanmak zorunda kalacağı belirtiliyor. Öte yandan Çin sınırına yaklaşık 160 kilometre mesafedeki Vietnam’ın Hanoi parkurunda 5 Nisan’da yapılması planlanan yarışın da iptal edilmesi gündemde.

OLİMPİYAT TEHLİKESİ

Asıl soru işareti ise 24 Temmuz’da başlayacak Tokyo Olimpiyat Oyunları üzerinde belirmeye başladı. Ancak Japon yetkililer oyunlara yönelik bir tehdit olmadığı konusunda ısrarcı. Şimdiye kadar 12.6 milyar dolarlık bir fatura çıkarılan ve 26 milyar dolar harcanabileceği hesaplanan oyunlarla ilgili iptal dedikoduları Japon yatırımcıları oldukça kaygılandırıyor.

ÇOK SAYIDA ORGANİZASYON YAPILAMAYACAK

Bu iki büyük organizasyon dışında Uluslararası Basketbol Federasyonu Tokyo elemeleri için Çin’in Foshan kentinde 6-9 Şubat’ta yapılması planlanan kadınlar eleme maçlarını Belgrad’a taşımıştı. Yine Foshan’da, FIBA Asya Kupası kapsamında 24 Şubat’ta yapılması planlanan Çin-Malezya maçı iptal edildi. Ayrıca Kadınlar Golf Turnuvası kapsamındaki Tayland ve Singapur oyunları da iptal edildi. Milyonlarca dolarlık ekonomik aktiviteye neden olması beklenen 25 Ocak’taki Çin Yeni Yılı kutlamaları da çeşitli organizasyon iptallerinin gölgesinde sönük geçmişti.

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