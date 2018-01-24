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'Operasyon' ekonomiyi nasıl etkiler? Şimşek yanıtladı

24.01.2018 - 11:31 | Son Güncelleme : 24.01.2018 - 12:44

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "(Zeytin Dalı Harekatı) Ekonomiye etkisini sınırlı görüyorum. Önemli bir operasyon, Türkiye'nin gücünü, kudretini ortaya koyuyor ama mali alanımız da çok güçlü" dedi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Ekonomiye etkisini sınırlı görüyorum. Önemli bir operasyon, Türkiye'nin gücünü, kudretini ortaya koyuyor ama mali alanımız da çok güçlü." dedi.

Şimşek, 48'inci Dünya Ekonomik Forumu dolayısıyla bulunduğu Davos'ta BloombergHT'nin canlı yayınına katıldı. Küresel ekonomik krizin ardından bir toparlanma yaşandığına işaret eden Şimşek, diğer boyutlarda ise sancıların, artçı şokların devam ettiğini belirtti.

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Dünyanın biraz da gelişmekte olan ülkelerin satın alma gücü paritesi anlamında gelişmiş ülkeleri yakalayacak olmasının sancılarını yaşadığına işaret eden Şimşek, gelişmiş ülkelerin korumacı yaklaşımlarına karşın gelişmekte olan ülkelerin liberalizasyonu savunduğunu söyledi.

Şimşek, terörün de Davos'ta dünyanın önemli sorunlarından biri olarak gösterildiğine dikkati çekerek, terörle mücadelede ortak bir yaklaşım gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin yakın coğrafyasında bütün boyutlarıyla bunu yaşadığını ifade eden Şimşek, tüm dünyanın bu konuda ilkeli bir duruş sahibi olması halinde teröre karşı başarı elde edilebileceğini kaydetti.

Ticaret açısından Avrupa'nın hala kurala dayalı, açık, hukuk devletinin işlediği bir bölge olduğuna değinen Şimşek, bu anlamıyla Türkiye'nin batıyla ticaretinde bir sıkıntı görmediğini söyledi.

ABD'ye ticareti ise son dönemdeki politik gelişmelerden ziyade korumacılık eğiliminin etkileyebileceğini vurgulayan Şimşek, Ortadoğu ve Afrika'ya açılımda başarı sağlandığını, Asya'da yaşanan zorlukların aşılması için de daha fazla çaba harcanması gerektiğini belirtti.

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİ

Başbakan Yardımcısı Şimşek, AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesine yönelik sorular üzerine, orta vadede iyimser olduğunu, kısa vadede ise Avrupa'nın rasyonel davranmadığını dile getirdi.

Türkiye'nin bazı ülkelerle olan siyasi gerilimlerinin araya girdiğine değinen Şimşek, şöyle konuştu:

"Bu konuda birtakım iyileşmeler var. Almanya ile iyi bir diyalog içerisindeyiz. Hollanda ve Avusturya ile de önümüzdeki dönemde umarım pozitif bir trende girer. Çünkü hiç kimseyle bu anlamda sorun yaşamak istemiyoruz. Teröre karşı ilkeli bir tutum sergilemelerini istiyoruz. Bizim açımızdan en büyük konu o. O konuda da birtakım işaretler var. İlkeli bir davranış istiyoruz. Teröre karşı güçlü bir duruş sergilemelerini istiyoruz. Bizim Avrupalı müttefiklerimizle, ticari partnerlerimizle başka türlü bir sorunumuz olmaz. Önümüzdeki dönemde Türkiye, Türkiye'nin terörle mücadelesi daha iyi anlaşılacak."

Şimşek, Gümrük Birliği'nin orta vadede genişletilmesinin Türkiye'nin de menfaatine olduğunu kaydetti. Şimşek, "AB ile ilişkiler dipten döndü diyebilir miyiz?" sorusuna, "Döndü" yanıtını verdi.

ZEYTİN DALI HAREKATI

Mehmet Şimşek, Davos'ta yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın gündeme gelmediğini söyledi.

Dünyanın Suriye'deki gelişmeler ve tehditlerin farkında olduğunu ifade eden Şimşek, "Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında ne gözü var ne de böyle şeylere girmek ister. Kürt kardeşlerimizle de sorunumuz yok. Yaptığımız tek şey terör örgütleriyle mücadele." dedi.

Türkiye'nin kendisine yönelik tehditlere karşı meşru müdafaa hakkını kullandığını vurgulayan Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye güçlü ve kararlı şekilde yoluna devam edecek. Ekonomiye etkisini sınırlı görüyorum. Önemli bir operasyon, Türkiye'nin gücünü, kudretini ortaya koyuyor ama mali alanımız da çok güçlü. Geçen sene de terörle mücadelede çok aktiftik. Benzer ölçekte olmasa da faaliyetlerimiz söz konusuydu. Suriye'de 2 bin kilometrekarelik bir alanı DEAŞ'tan temizledik ve Türkiye orada aktif. Büyük resmi karşılaştırdığımızda geçen seneye oranla çok daha farklı bir etki olmayacak. Geçen yıl reel ekonomi, büyüme, istihdam güçlüydü. Geçen yıl bütçe hedeflerini tutturduk, hatta hedeflerden çok daha iyi bir noktadayız."


Etiketler

  • Mehmet Şimşek
  • Davos
  • Zeytin Dalı Harekatı
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