Opel aklandı

Opel Fransa'da dizel emisyon testinde hile yapmaktan aklandı.

Fransa'nın tüketiciyi hileden koruma kurumu Opel araçları tarafından dizel emisyonlarında hile yapıldığına dair soruşturmayı kapattığını ve General Motors hakkında daha ileri adımlar atmayacağını açıkladı.

Soruşturma, Volkswagen'e ait araçlarda dizel emisyonu testlerinde hile yaptıklarının ortaya çıkmasıyla meydana gelen skandalın arkasından başlatılmıştı fakat "sahtekarlık yapıldığına dair herhangi bir kanıtı gün ışığına çıkarmadı" denildi.

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Kurum daha önce savcılara Fiat Chrysler, Renault ve PSA Group hakkında emisyon testlerinde dolandırıcılık yapmış olabilecekleri şüpheleriyle ilgili detaylı dosyalar sunmuştu.

Peugeot ve Citroen otomobillerinin üreticisi PSA, bu ayın başlarında yaklaşık 2.2 milyar euro karşılığında Opel'i satın almak için anlaşmaya varmıştı.