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OPEC'in petrol ihraç geliri geçen yıl azaldı

17.05.2017 - 08:37

OPEC ülkelerinin geçen sene petrol ihracından elde ettiği toplam net gelir bir önceki yıla göre yüzde 15 azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin petrol ihracından elde ettikleri toplam net gelirin geçen yıl azaldığını duyurdu.

EIA'dan yapılan açıklamada, OPEC ülkelerinin geçen sene petrol ihracından elde ettiği toplam net gelirin, bir önceki yıla göre, yüzde 15 azalarak 433 milyar dolara gerilediğinin tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, OPEC'in 2015'e ait petrol ihracından toplam net gelirinin 509 milyar dolara revize edildiği kaydedilirken, toplam gelirdeki yıldan yıla gerilemenin en büyük nedeni olarak petrol fiyatlarının geçen yıl düşük seviyede olmasına işaret edildi.

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Geçen sene OPEC ülkeleri içinde petrol ihracından en fazla gelir elde eden ülkeler sırasıyla Suudi Arabistan (133 milyar dolar), Irak (54 milyar dolar) ve Birleşik Arap Emirlikleri (47 milyar dolar) oldu.

Bu ülkelerin 2016'da petrol ihracından elde ettikleri toplam net gelir, bir önceki yıla göre, sırasıyla yüzde 15, yüzde 5 ve yüzde 16 azaldı.

OPEC'in 13 üyesi arasında yıldan yıla petrol ihracından gelirini artıran tek ülke ise İran oldu. Bu ülkenin petrol ihraç geliri 2015'te 29 milyar dolar olurken, bu miktar yüzde 24 artışla 2016'da 36 milyar dolara yükseldi.

EIA, geçen sene İran üzerindeki yaptırımların kalkmaya başlamasıyla birlikte ülkenin petrol ihracının arttığını bildirdi.

Petrol fiyatlarının bu sene geçen yıla göre yükseldiğine işaret eden EIA, OPEC ülkelerinin petrol ihracından toplam net gelirinin bu yıl 539 milyar dolara, gelecek sene de 595 milyar dolara yükselmesinin öngörüldüğünü bildirdi. 

 


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