OPEC üretim kısıntısını uzatabilir

OPEC`e üye 2 ülkenin petrol bakanları, üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılması konusunda görüş birliği olduğunu söyledi.

OPEC'e üye 2 ülkenin Petrol bakanları, üretim kısıntılarında yer alan OPEC ve diğer Petrol üreticlerinin arz kısıntısı anlaşmasını yıl sonuna kadar uzatma konusunda görüş birliğine vardığını belirtti.

Irak ve Cezayir'in Petrol bakanları, Jabbar Al-Luaibi ve Noureddine Boutarfa, Salı günü, Bağdat'ta düzenledikleri ortak basın toplantısında, küresel arz fazlasını azaltma amaçlı anlaşmaya katılan Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) üyelerinin ve OPEC dışı ülkelerin tümünün anlaşmanın ikinci bir altı aylık dönem için daha uzatılmasına destek verdiğini söyledi.

2016 yılının Eylül ayında kesinti kararının ilk defa, presip olarak, alındığı OPEC toplantısına ev sahipliği yapan Boutarfa, ”Üretimi düşürme kararı altı ay için olacak. Cezayir ve Irak önümüzdeki kesintiler için ortak bir tutum sergileyecek” şeklinde açıklama yaptı. Irak OPEC'in en büyük ikinci üreticisi durumunda.

OPEC, resmi olarak kesintilerin uzatılmasına 25 Mayıs'ta bakanların Viyana'daki toplantısı sırasında karar verecek. Geçtiğimiz yıl üretici grup ve içlerinde Rusya'nın da bulunduğu diğer büyük tedarikçiler, 2017 yılının ilk yarısında, şişkin stokları azaltmak ve piyasayı yeniden dengelemek için kolektif üretimlerini günlük 1.8 milyon varil indirmeye karar verdiler. Anlaşma, kesintileri gerektiğinde altı ay daha uzatmaya dair bir hüküm de içeriyor. Ancak bu kararın oybirliği ile alınması gerekiyor.

Kesintilere katılan iki büyük üretici ülke olan OPEC üyesi Suudi Arabistan ve OPEC dışı Rusya, 8 Mayıs'ta, anlaşmanın süresinin uzatılacağına ilişkin istekli olduklarının sinyallerini verdiler. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih, Kuala Lumpur'daki bir konferansta, kendisinin anlaşmanın yılın ikinci yarısına ve hatta daha da ötesine uzatılacağından emin olduğunu söyledi..

Al-Luaibi, Irak'ın üretim kapasitesini, kesinti anlaşmasının hükümlerini çiğnemeden, yıl sonuna doğru günlük 5 milyon varile çıkaracağına dair açıklamada bulundu. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Irak, Nisan ayında, günlük 4.4 milyon varil Petrol üretti.

OPEC'in dokuzuncu büyük üreticisini temsil eden Boutarfa'nın, Tahran, Moskova ve Paris'te yaptığı temaslarla, üretim kesintisi anlaşmasının ön safhasının oluşturulmasında oynadığı rol oldukça önemli. Boutarfa'nın, Bağdat ziyareti, Mart ayında Kuveyt'de katıldığı idari denetleme toplantısından sonra gerçekleşti.