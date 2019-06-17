"OPEC kısıntı anlaşması temmuzda yapılabilir"
Suudi Arabistan Enerji Bakanı El-Falih, Petrol İhraç Eden Ülkeler örgütü (OPEC) ve diğer büyük petrol üreticilerinin üretim kısıntılarına ilişkin anlaşmayı temmuz ayı başlarında yapabileceğini söyledi.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El-Falih, G20 üyesi ülkelerin enerji ve çevre bakanları Japonya'nın Nagano Eyaletindeki Karuizawa kasabasında bir araya geldiği zirve sırasında gazetecilere konuştu. El-Falih, "Üretim kısıntısı süresinin uzatılmasına ilişkin anlaşmayı, iki hafta sonra Viyana’da yapacağımız toplantıda sağlayabileceğimizi umuyoruz" dedi.
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Önümüzdeki yılın petrol piyasası için umut verici olduğunu da vurgulayan El-Falih, "Önümüzdeki yıl sonuna kadar petrol piyasasının dengeleneceğini umut ediyoruz; bunun için çalışıyoruz" dedi.
"OPEC+" olarak bilinen OPEC ve OPEC üyesi olmayan petrol üreticisi Ocak ayından bu yana günde 1.2 milyon varillik üretim kısıntısı uyguluyor.
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