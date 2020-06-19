"OPEC kesintilerini uzatmak mantıksız"

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Dmitriyev, küresel ekonominin toparlanmaya başladığını belirterek, "Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü nezdinde varılan petrol üretim anlaşmasındaki üst seviye kesintileri bir ay daha uzatmak mantıklı değil" dedi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kiril Dmitriyev, Rus RBK gazetesine yaptığı açıklamada, Petrol İhraç Eden ülkeler (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler arasında devam eden petrol kesintisi anlaşmasını değerlendirdi.

Petrol piyasalarında tüm ülkelerin kendi ulusal çıkarları doğrultusunda hareket ettiğine dikkati çeken Dmitriyev, "Ancak, OPEC anlaşması Rusya, Suudi Arabistan ve diğer ülkelerin birlikte hareket edebileceklerini gösterdi." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın etkin sonuçları olduğunu savunan Dmitriyev, "Petrol fiyatı varil başına 25 dolardan 40 dolara çıktı. Sonuçlar şimdiden görülüyor." diye konuştu.

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Dmitriyev, Rusya'nın anlaşmanın temmuz sonrasına uzatılmasıyla ilgili yaklaşımına ilişkin, "Küresel ekonomi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından toparlanmaya başladı. Böylelikle petrol talebi de artıyor. Dolayısıyla, OPEC nezdinde varılan petrol üretim anlaşmasındaki üst seviye kesintileri bir ay daha uzatmak mantıklı değil." değerlendirmesinde bulundu.

OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler, nisan ayında alınan günlük 9,7 milyon varillik petrol kesintisi anlaşmasını temmuz ayının sonuna kadar uzatma kararı almıştı.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, bir süre önce yaptığı açıklamada, anlaşmadaki üst seviye kesintileri ağustos sonuna kadar uzatmayı değerlendirmek için henüz erken olduğunu ifade etmişti.

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