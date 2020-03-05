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OPEC ek üretim kesintisine gidebilir

05.03.2020 - 11:27 | Son Güncelleme :
OPEC ek üretim kesintisine gidebilir | Ekonomi Haberleri

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC), koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşen küresel petrol talebini dengelemek amacıyla günlük 1 milyon varillik ek kesinti yapacağı tahmin ediliyor.

Londra'daki bağımsız araştırma kuruluşu Capital Economics'in Emtia Ekonomisti Samuel Burman, OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üretici ülkelerden oluşan birliğin bugün ve yarın Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenleyeceği toplantılara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Burman, "OPEC-Artı" (OPEC ) olarak adlandırılan birliğin, şu an uygulamaya devam ettiği toplam 1,7 milyon varillik kesintiye ek olarak ham petrol üretimini günlük 1 milyon varil daha azaltacağının tahmin edildiğini söyledi.

Aralık 2019'da düzenlenen OPEC toplantısının ardından Suudi Arabistan'ın gönüllü olarak günlük 400 bin varillik kesinti uyguladığına işaret eden Burman, bu haftaki toplantıda bunun resmiyet kazanmasının, diğer OPEC-Artı ülkelerinden ise günlük 600 bin varillik kesinti kararının beklendiğini belirtti.

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Burman, yapılacak ek kesintilerin yılın ikinci çeyreğinde petrol fiyatlarını destekleyeceğine inandığını aktardı. Söz konusu ek kesintinin bu yılın ilk yarısının sonuna kadar uygulanacağının tahmin edildiğini dile getiren Burman, bu sürenin uzaması durumunda ise OPEC-Artı üyelerinin dışındaki petrol üreticisi ülkelerin ham petrol üretiminin artacağı uyarısında bulundu.

Burman, Kovid-19'un dünya genelinde yayılmaya devam etmesi durumunda petrol fiyatlarının düşük kalacağını vurgulayarak, "Bu durumda OPEC-Artı'nın yapabileceği çok şey bulunmuyor, çünkü yapacakları ek üretim kesintileri diğer ülkelerdeki petrol üretimini destekler." ifadesini kullandı.

YILIN İLK ÇEYREĞİNDE ARZ FAZLASI BEKLENTİSİ

Capital Economics tarafından yayınlanan bir raporda ise Kovid-19 salgını nedeniyle küresel ekonomik büyüme beklentilerinin bu yılın ilk iki çeyreğinde aşağı çekildiği, zayıf ekonomik beklenti öngörülerinin de küresel petrol talebi ve fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu bilgilerine yer verildi.

Çin'in petrol talebinin bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 düşmesinin öngörüldüğüne işaret edilen raporda, diğer ülkelerde de petrol tüketiminin azalması beklentisiyle küresel petrol piyasasında yılın ilk çeyreğinde büyük bir arz fazlası oluşacağının altı çizildi.

Ayrıca, OPEC-Artı ülkelerinden gelecek ek üretim kesintisinin yanı sıra küresel petrol talebinin yılın ilerleyen aylarında yükselmesiyle petrol fiyatlarında artış görülmesinin beklendiği kaydedildi.

Petrol fiyatları pazartesi günü son 31 ayın en düşük seviyesini görerek, bu yılki en yüksek düzeyine ulaştığı 8 Ocak'a göre yüzde 32,5 kayıp yaşamıştı. Hafta başında Brent petrolün varil fiyatı 48,40 dolara kadar gerileyerek 24 Temmuz 2017'den bu yanaki en düşük seviyesine düşmüştü.

Geçen hafta Brent petrolün varil fiyatı yüzde 12,6 değer kaybetmiş ve Ocak 2016'dan bu yana yüzdelik bazda en büyük haftalık düşüşü göstermişti.


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