"Önümüzdeki birkaç hafta çok kritik"

İngiltere Maliye Bakanı Hammond, geleceğe dair şüphelerin şimdiden ekonomiye zarar vermiş olduğunu ve önümüzdeki birkaç haftanın AB ile bir anlaşma sağlanması için çok önemli olacağını söyledi.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond bugün Sky News kanalına yaptığı açıklamada, "İstemeden de olsa kendimizi bir anlaşmaya varılmadığı bir durumda bulursak, İngiliz ekonomisini taşıyacak mali kapasiteye sahip olacağımızdan eminim" dedi.

Hammond, geleceğe dair şüphelerin şimdiden ekonomiye zarar vermiş olduğunu ve önümüzdeki birkaç haftanın AB ile bir anlaşma sağlanması için çok önemli olacağını söyledi.

Hammond BBC televizyonuna yaptığı açıklamada da, "Şüphesiz herkes İngiltere ile bir anlaşma yapmak istiyor... Herkes İngiltere'nin Avrupa Birliğinden çıkışında olabilecek aksamaları en aza indirmek istiyor; bizimle bir ilişkiyi sürdürmek ve gelecekte de sorunsuz bir ticaret ortaklığı istiyor" dedi.

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Hammond "Elbette Brexit sürecinin getirdiği belirsizlikten dolayı ekonomi zarar gördü. Birçok işletme, yatırım planlarını onaylamadan önce bu müzakerenin ne durumda olduğunu görmek için hiçbir adım atmadan bekliyor" dedi.

Merkez sağ Muhafazakar Parti'nin ekonomiye yönelik planının merkezinde yer alan işletmelere yeniden güven verilmesi, Hammond'ın bugün parti toplantısında yapacağı konuşmanın odak noktası olacak.

İş dünyası, Brexit süreci boyunca hükümetin net olmaması ve kimi çevrelerde ideolojiyi ekonominin üzerinde tutma kararı olarak gördükleri durumdan dolayı hayal kırıklığını ifade ediyor.

Hammond, Muhafazakar Parti'nin Birmingham'daki yıllık konferansına yapacağı konuşmanın metnine göre, "İşletmeleri, başarılı bir ekonominin temel taşı, toplumumuzda yararlı bir güç olarak ve değerlerimizin temel bir ifadesi olarak destekliyoruz" diyor.