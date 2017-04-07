Önce S&P şimdi de Fitch!

S&P'nin ardından Fitch de Güney Afrika'nın notunu yatırım yapılabilir düzeyin altına indirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Güney Afrika'nın kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirerek BB+'ya düşürdü. Kredi notunu bir kademe düşüren Fitch, görünümü "durağan" olarak açıkladı.

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Güney Afrika'nın kredi notu hafta başında maliye bakanının aniden görevden alınması ve kabine değişikliğinin ardından S&P tarafından yatırım yapılabilir düzeyin altına indirildi. Moody's de kredi notunu indirim için gözden geçirmeye aldı.

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