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Olmuksan IP'den 120 milyon TL'lik yatırım

22.10.2019 - 15:34
Olmuksan IP'den 120 milyon TL'lik yatırım | Ekonomi Haberleri

Olmuksan International Paper, bu yıl 120 milyon TL'yi aşan yatırımları hayata geçirdi.

5 üretim merkezi, 900 civarındaki çalışanı ve 1 milyar TL'yi aşan cirosuyla Türk ekonomisi ve istihdamına katkı sağlayan Olmuksan International Paper (Olmuksan IP), yeni markası MForce'un lansmanını gerçekleştirdi. MForce lansmanında yatırım tarafında gerçekleştirdikleri hamlelerle ilgili en güncel bilgileri paylaşan Olmuksan IP Genel Müdürü Ergun Hepvar, “Geçen yıl bu zamanlarda düzenlediğimiz 50. yıl toplantımızda yarım asrı geride bırakırken, önümüzde gerçekleştirilmeyi bekleyen pek çok hedef ve proje bulunduğundan bahsetmiştik. Bu kapsamda ise ihtiyaçlara yanıt verebilmek üzere özellikle Marmara bölgesinde yüksek baskı kalitesi ve hızlı hizmet olanaklarımıza yönelik yeni yatırımlar yapacağımızı sizlerle paylaşmıştık. Bu sene Türkiye'ye yaptığımız yatırımların toplamı 120 milyon TL'yi aştı. Bunun 90 milyon TL'sini Marmara Bölgesi'ndeki operasyonlarımıza odakladık. Diğer bölgelerimizde de modernizasyon faaliyetlerimize devam ettik” diye konuştu.

“MFORCE'LA SAYGI DUYULAN VE GÜÇLÜ ÜRÜNLER ÜRETECEĞİZ”

Bursa fabrikalarına yaptıkları bu yatırımlar ve MForce markasıyla Olmuksan IP'nin artık daha da renkli hale geldiğinin altını çizen Hepvar, MForce ismini seçmelerinin nedenini ise şöyle anlattı: “Olmuksan IP'nin yeni markasını düşündüğümüzde alametifarikamız olan ‘M' harfini kullanarak Olmuksan IP'yi vurgulamak istedik. Bu noktada “force” kelimesini 2 anlamda kullandık; birincisi bu markayla kazanacağımız ivmeyi ifade ediyor. İkincisi ise özellikle yeni yatırımımızla kazandığımız tüketiciye direkt dokunan yüksek kaliteli, albenisi yüksek ürün hedefimize işaret ediyor. Özetle; farkımız, saygı duyulan ve güçlü anlamına gelen “forslu” ürünler üretmek.”

MForce markası altında Bursa fabrikası bünyesinde faaliyete geçen makineler sayesinde yüksek baskı kabiliyetleri kazanacaklarını vurgulayan Ergun Hepvar, MForce'la ayrıca ürün gamı ve hizmetlerini de daha da ileriye taşıyacaklarını söyledi.

“MFORCE'LA KURUMA ÖZEL YAKLAŞIM SUNACAĞIZ”

Bugüne kadar ağırlıklı olarak toptan kanala tedarik sağladıkları oluklu mukavvadan imal çözüm ve ürünleriyle pazarda yer aldıklarını ifade eden Hepvar, sözlerine şöyle devam etti: “Artık tüketiciye doğrudan ulaşan ürünlerle yeni bir alanda da rekabetçi olabileceğiz. MForce markamız bünyesinde hızlı hizmet ve kuruma özel yaklaşım sunacağız. Ayrıca, MForce markamız altında sadece kutu değil, çözüm üreten yaklaşımımızla; geniş renk yelpazesi, parlak efekt, alternatif kâğıt ve lak kullanımı, yüksek baskı kalitesi, mükemmel netlik ve grafiker artwork hizmetimizle sürdürülebilir, müşteri odaklı, yüksek servis kalitesine sahip bir üretim yapacağız. Yaş meyve ve sebzeden küçük ev aletlerine, tüketicilerin artık Olmuksan IP'yi daha fazla sahada/alanda göreceğiz, perakendeye yönelik yeni hizmetlerimizle müşterilerimize hızlı hizmet ve kuruma özel yaklaşım sunacağız. Bu sayede perakende kanalında müşteriye dokunan, rafa hazır kutu ve stant çözümlerimizle müşterilerimizle ve direkt tüketicilerle buluşmayı ve böylece farklılaşarak liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Özetle; Olmuksan IP olarak tüm paydaşlarımıza değer yaratan, sürdürülebilir ürünler sunma konusundaki kararlılığımız devam ediyor. Bunu üreticinin kayıp yaşamasını engelleyen, üreticiye tedarik zinciri avantajı sağlarken, tüketiciye ise ürününü güvenle ulaştıran, döngüsel yapısı sayesinde de dünyamıza katkısı bulunan çözümlerle yapmaya devam edeceğiz.”

 


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